Le capteur de sécurité Netatmo est compatible Thread et Matter (HomeKit)

Le nouveau capteur de sécurité Netatmo vise à offrir une compatibilité maximale en termes de matériel et de logiciel avec un support complet des derniers protocoles et technologies. En effet, le capteur d'ouverture des portes et fenêtres prend en charge Thread, Matter et donc HomeKit.



Côté matériel, l'appareil est s'apparente à un capteur 2-en1, combinant un capteur de contact porte/fenêtre avec un détecteur de mouvement...

Netatmo passe déjà à la compatibilité Matter

Le double capteur peut sembler étrange au premier abord, mais si vous considérez les options d'automatisation potentielles qui s'offrent à vous lorsqu'un capteur de contact détecte que vous êtes à l'intérieur de votre maison, par opposition à l'extérieur, il y a la possibilité de créer des automatismes qui fonctionnent différemment selon la situation.



Si l'on ajoute à cela que le capteur de mouvement peut, en fonction de l'endroit où il est placé, effectuer le type d'automatismes habituels que l'on attend de lui, voilà qui fait de la nouveauté de Netatmo un produit très intéressant.

Le Capteur de Sécurité Intelligent Netatmo est équipé d’un capteur de contact et d’un détecteur de mouvement infrarouge. Il est conçu pour améliorer la sécurité autant que le confort d’un logement. Le capteur, placé sur les portes et les fenêtres, détecte leur ouverture et alerte l’utilisateur sur son smartphone. Ce dernier peut également s’assurer à distance du statut « ouvert » ou « fermé » de chaque porte ou fenêtre équipée. Le capteur permet en outre la détection de mouvement par infra-rouge. Compatible MATTER, il peut entrer en interaction avec plusieurs autres produits connectés et, par exemple, déclencher la mise en route du chauffage si la pièce est occupée, l’éteindre si elle est vide, allumer une VMC ou les lumières si une présence est détectée, etc. Compatible Thread et MATTER, le Capteur de Sécurité Intelligent Netatmo peut interagir avec tous les produits compatibles, quelle que soit leur marque. En étant partie prenante de ce standard, Netatmo continue d’ouvrir l’accès à la maison intelligente au plus grand nombre.



Il n'y a actuellement aucune date de sortie ni aucun prix communiqué, mais on peut s'attendre à un prix élevé de la part du constructeur français racheté récemment par Legrand et qui nous proposait dernièrement un capteur de monoxyde de carbone connecté, lui aussi compatible HomeKit.



Si vous vous demandez pourquoi vous pourriez avoir besoin d'un détecteur de CO2 compatible HomeKit, cela lui permettrait de déclencher des automatismes, tels que le passage de toutes les lumières à la luminosité maximale pour aider lors d'une évacuation ou bien le déclenchement d'une alarme particulière.



La vidéo de promotion de Netatmo, ci-dessous, passe beaucoup plus de temps à parler des avantages de l'assistance Thread et Matter que du détecteur lui-même :