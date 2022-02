Eve Water Guard : un détecteur de fuite d'eau compatible Thread et Matter

Il y a 4 heures

Domotique

Alexandre Godard

Réagir



La marque eve vient de mettre en vente son nouveau Eve Water Guard. Un objet connecté capable de détecter une fuite d'eau dans votre habitation. Son deuxième atout indéniable, c'est qu'il est compatible HomeKit et qu'il peut donc vous prévenir d'un problème instantanément par notification sur votre smartphone.

Un détecteur d'eau HomeKit

Quand on vous dit que la technologie a du bon ! Si vous ne le saviez pas, la marque EVE propose un détecteur de fuite d'eau connecté. Ce petit capteur baptisé Eve Water Guard va se brancher sur une prise et surveiller que tout se passe bien sur une surface donnée comme le dessous d'un évier par exemple.

C'est grâce à son immense câble posé sur le sol que celui-ci peut être averti d'un souci de fuite et ainsi vous avertir à son tour sur votre smartphone. Grâce à la prise en charge du protocole de domotique Thread et du Bluetooth, celui-ci peut automatiquement vous prévenir via une notification dans l'application "Maison" d'Apple.



Jerome Gackel, PDG d'eve :

C'est l'année de Thread and Matter, et Eve démarre 2022 en élargissant ce qui est déjà le plus grand portefeuille Thread du marché.



Fonctionnant de manière transparente sans pont ni cloud, les produits Eve avec Thread offrent aujourd'hui l'expérience de la maison intelligente du futur.

Mieux encore, si vous êtes en possession d'un interrupteur eve Energy et d'un produit électroménager compatible HomeKit, Eve Water Guard peut se charger lui-même d'éteindre la prise pour éviter les soucis lorsqu'il détecte une fuite d'eau. Si ce style de produit vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du constructeur. Cette deuxième et nouvelle génération est vendue au prix de 99.95 €, on la trouve également au même prix sur Amazon, ainsi que le premier Water Guard à 79€, déjà compatible HomeKit.