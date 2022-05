IKEA dévoile un hub intelligent DIRIGERA compatible Matter et une nouvelle app

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Depuis près de dix ans maintenant, IKEA a lancé un certain nombre de produits pour la maison connectée, notamment des stores, des lampes et d'autres produits alimentés par sa passerelle TRÅDFRI compatible avec HomeKit. Aujourd'hui, la société a annoncé la sortie d'un tout nouveau hub intelligent pour la maison nommé DIRIGERA, compatible avec Matter, et d'une nouvelle application "Home".

Un hub compatible Matter chez IKEA

IKEA a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd'hui :

La prochaine étape du voyage visant à améliorer la vie quotidienne du plus grand nombre et à rendre la vie plus intelligente est le lancement du hub Matter pour les produits intelligents DIRIGERA. Avec son nouveau logiciel, DIRIGERA est conçu pour gérer plus de segments de produits et embarquer plus de produits que la passerelle TRÅDFRI existante. Il permet également d'utiliser la nouvelle application intelligente IKEA Home, plus conviviale.

Matter, une collaboration entre Apple, Amazon, Google, Samsung, la Connectivity Standards Alliance et de nombreuses autres entreprises, dont IKEA, a connu de multiples retards, le dernier lancement étant prévu pour cet automne.



L'objectif est de faire en sorte que les clients sachent qu'un appareil de maison intelligente fonctionnera avec leur installation, peu importe le constructeur. Cela signifie qu'un produit HomeKit d'Apple saura interagir avec un produit Samsung ou Google. Au-delà de l'interopérabilité, il s'agit aussi de rendre les objets plus rapides, plus fiables, plus sûrs et plus faciles à utiliser. L'une des technologies sous-jacentes utilisées par Matter pour permettre cela est Thread. Nous avons déjà vu un certain nombre de fabricants d'appareils intelligents adopter Thread, comme Apple avec le HomePod mini, ou bien des accessoires de chez Belkin, Nanoleaf, etc.

IKEA affirme que la connexion des appareils intelligents au nouveau hub DIRIGERA sera "nettement plus facile" qu'avec le hub actuel TRÅDFRI.



En plus du nouveau concentrateur Matter, l'application "Home" de la société sera remaniée.

La nouvelle application IKEA Home sera pratique, facile à naviguer et conviviale, afin d'aider les personnes qui souhaitent installer une maison intelligente.



L'actuelle appli smart home IKEA et le hub TRÅDFRI continueront à fonctionner et, lorsqu'il sera disponible, DIRIGERA fonctionnera avec tous les appareils smart home IKEA existants.



Selon IKEA, le nouveau concentrateur DIRIGERA et la nouvelle application de maison intelligente seront disponibles en octobre prochain. La société a également annoncé l'arrivée de "nombreux autres" nouveaux produits pour la maison intelligente "dans le futur".



