IKEA lance un moniteur d'air intérieur intelligent compatible avec Matter

La tendance du moment pour les appareils connectés à notre domicile, ce sont les moniteurs de qualité de l'air. Ils nous permettent de savoir la composition de l'air en quelques secondes avec des données souvent très précises. IKEA a décidé de se lancer dans ce domaine en proposant un moniteur moderne avec un grand écran et... une compatibilité avec la norme Matter pris en charge dans l'écosystème Apple.

IKEA dévoile VINDSTYRKA

La célèbre entreprise suédoise IKEA vient de dévoiler un nouveau produit domotique compatible avec la norme Matter et donc contrôlable depuis l'application Maison d'Apple. IKEA a choisi le doux nom "VINDSTYRKA" pour ce nouvel appareil qui aura juste besoin d'être branché à une prise électrique et relié à un nouveau hub intelligent baptisé "DIRIGERA" (qui sera fourni dans le packaging). L'approche de la société est simple, le moniteur en lui-même n'intègre pas la norme Matter, mais le hub auquel il est associé et qui est connecté à votre WiFi prend en charge la norme.



Le VINDSTYRKA proposera des mesures pour les matières particules (PM2.5), l'humidité, la température et les niveaux de composés organiques volatils (TVOC). Les utilisateurs pourront apercevoir à l'écran des couleurs pour les conclusions des mesures (vert, jaune ou rouge) et visualiseront les résultats depuis l'application IKEA Home ainsi que sur "Maison" d'Apple.

Dans un communiqué de presse, IKEA explique :

L'air intérieur propre est essentiel à notre bien-être, et l'une des premières étapes pour améliorer l'air est une prise de conscience accrue des polluants intérieurs. Le nouveau capteur de qualité de l'air VINDSTYRKA permet de mesurer et de surveiller les niveaux de polluants atmosphériques à l'intérieur, complétant la gamme IKEA existante de solutions intelligentes qui permettent une meilleure qualité de l'air à la maison.

IKEA explique également que ce produit est le résultat d'un long travail en interne avec une ambition prioritaire, celle de "créer un capteur de qualité de l'air haute performance abordable pour aider nos clients à prendre plus conscience de la qualité de l'air qu'ils respirent dans leur maison".



Le moniteur de qualité de l'air VINDSTYRKA sera en vente en avril sur le site web d'IKEA et dans ses magasins, mais son prix n'a pas encore été divulgué.



