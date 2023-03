IKEA : le moniteur d'air intérieur intelligent Vindstyrka est disponible à 29,99€

La tendance du moment pour les appareils connectés à notre domicile, ce sont les moniteurs de qualité de l'air. Ils nous permettent de savoir la composition de l'air en quelques secondes avec des données souvent très précises. IKEA a décidé de se lancer dans ce domaine en proposant un moniteur moderne avec un grand écran et... une compatibilité avec la norme Matter pris en charge dans l'écosystème Apple.

IKEA lance VINDSTYRKA

La célèbre entreprise suédoise IKEA vient de dévoiler un nouveau produit domotique compatible avec la norme Matter et donc contrôlable depuis l'application Maison d'Apple. IKEA a choisi le doux nom "VINDSTYRKA" pour ce nouvel appareil qui a juste besoin d'être branché à une prise électrique et relié à un nouveau hub intelligent baptisé "DIRIGERA". L'approche de la société est simple, le moniteur en lui-même n'intègre pas la norme Matter, mais le hub auquel il est associé et qui est connecté à votre WiFi prend en charge la norme.



Le VINDSTYRKA propose des mesures pour les matières particules (PM2.5), l'humidité, la température et les niveaux de composés organiques volatils (TVOC). Les utilisateurs peuvent apercevoir à l'écran des couleurs pour les conclusions des mesures (vert, jaune ou rouge) et visualisent les résultats depuis l'application IKEA Home ainsi que sur "Maison" d'Apple.

Voici comment la marque présente son moniteur d'air intelligent :

À placer dans le salon, la chambre ou toute autre pièce où vous passez du temps. Grâce à sa petite taille, vous pouvez facilement le déplacer d'un endroit à l'autre et vous assurer de la bonne qualité de l'air du lieu où vous vous tenez. En gardant un œil sur les particules dangereuses, la température, le niveau d'humidité et les composés organiques volatiles, vous pouvez améliorer la qualité de l'air dans votre intérieur et éviter l'apparition de moisissure.



Le moniteur de qualité de l'air VINDSTYRKA est en vente dès maintenant sur le site web d'IKEA et dans ses magasins, le tarif en France est largement raisonnable puisqu'il vous coûte que 29,99€. À noter qu'il y a le chargeur USB-C à 2,99€ qu'il faudra ajouter dans le panier, car celui-ci n'est pas fourni.



Parmi les autres moniteurs de qualité de l'air, on retrouve aussi le Smart Air Quality Monitor d'Amazon à seulement 79,99€, il est plus cher que celui d'IKEA, mais un peu plus complet (et compatible Alexa). Il vous permet de détecter les matières particulaires (PM 2.5), les composés organiques volatils (COV), le monoxyde de carbone, l'humidité et la température.



Via

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.