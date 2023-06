Texas : le taureau d'un restaurant de tacos retrouvé grâce à un AirTag caché à l'intérieur

Officiellement, l'AirTag est présenté par Apple comme étant un petit traqueur d'objet révolutionnaire pour retrouver efficacement et rapidement vos clés de voiture, le doudou de votre enfant, la télécommande de la TV... Toutefois, l'AirTag a trouvé une certaine pertinence pour éviter les vols, il est souvent utilisé pour les vélos, les motos et aussi pour... les taureaux géants devant les restaurants américains !

Il retrouve la mascotte devant son restaurant après son vol pendant la nuit

Aux États-Unis, le restaurant Don Manolito fait le buzz dans les médias locaux au Texas, non pas pour ses excellents tacos, mais pour une affaire d'AirTag. En effet, le propriétaire du restaurant David Barquet avait installé il y a quelques semaines une gigantesque mascotte à côté de l'entrée, un taureau assez imposant de plus de 1,80 m de hauteur. Une fantastique idée pour attirer les yeux des petits comme des grands gourmands. Le problème, c'est que la mascotte a tenté des personnes malintentionnées qui l'ont embarqué en pleine nuit quand le parking était vide, qu'il n'y avait plus aucun passant et quand tous les restaurants et magasins aux alentours étaient fermés.



David Barquet savait que sa nouvelle mascotte (qu'il avait payée assez cher pour l'ouverture de son nouveau restaurant) allait faire des envieux et qu'elle serait volée tôt ou tard. Amateur des produits Apple, le propriétaire du restaurant de tacos a décidé de glisser à l'intérieur du taureau un AirTag au cas où celui-ci disparaîtrait.

Visiblement, le propriétaire de Don Manolito a vu juste, car l'AirTag s'est avéré très efficace après l’enlèvement du taureau géant. Comme le restaurant était localisé dans une zone urbaine où plein de produits Apple circulent en permanence, l'AirTag a rapidement révélé sa position.



Après un appel à la police pour signaler le vol, David Barquet a confié la localisation communiquée par l'AirTag aux autorités pour qu'elles recherchent elles-mêmes la mascotte. S'il est difficile de trouver une statue de près de 2 mètres sur plusieurs centaines de kilomètres, cela devient nettement plus facile quand le cercle de recherche se réduit à une rue précise.



La police a repéré le taureau géant en seulement quelques heures, la personne qui l'avait dérobé a été interpellée et a trouvé le moyen de sortir l'excuse « je n’étais pas au courant, je l'ai acheté à quelqu'un ». Cela aurait pu être crédible si quelques jours ou semaines s'étaient écoulés, mais ça ne peut pas l'être quand le vol date de moins de 12 heures !



Finalement, grâce à l'AirTag caché dans la mascotte, le restaurant Don Manolito a pu retrouver son taureau. Désormais, il gardera son AirTag pour toujours au cas où de nouveaux petits malins auraient envie de le kidnapper à nouveau.