Son bagage perdu, il le retrouve à l'autre bout du monde grâce à un... AirTag !

Si vous voyagez régulièrement en avion pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous avez peut-être déjà été confrontés à la perte de votre bagage. Dans ce genre de situation, le seul espoir que vous avez : c'est la compagnie aérienne. Très souvent, celle-ci essaie de vous rassurer, mais ne possède aucune information précise sur la localisation exacte de votre bagage. Grâce à l'AirTag d'Apple qui se glisse très facilement dans un sac ou une valise, il devient simple de savoir où est votre bagage en quasi-temps réel !

L'AirTag indique la position géographique de la valise de ce voyageur

Chaque jour, des milliers de bagages transitent dans les aéroports, les compagnies aériennes ont une grande responsabilité dans leurs gestions, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Une valise peut être égarée lors du transport de l'aéroport vers la soute de l'avion, elle peut être acheminée vers le mauvais avion... Les raisons sont nombreuses et les réponses lors d'une perte ne sont pas précises.



Pour contourner ce problème qui peut arriver à n'importe qui, la solution peut être de glisser un AirTag dans votre bagage. Le traqueur d'objet d'Apple communiquera sa position géographique via le Bluetooth à tous les iPhone, iPad et Mac qui circuleront à proximité de lui. Dans un lieu aussi fréquenté que peut l'être un aéroport, l'information peut rapidement arriver dans l'application Localiser de votre appareil !

Paul Kliffer, un client habituel de la compagnie aérienne Air Canada en a fait récemment les frais... Alors qu'il arrive à l'aéroport de sa destination, il se dirige vers la zone où les bagages arrivent sur un tapis roulant. Étonné, Kliffer se rend compte qu'au bout de 15 minutes d'attente, toutes les valises des voyageurs sont passées devant lui, sauf la sienne !



Déjà fatigué de son long voyage de Mexico à Victoria en Colombie-Britannique, Paul Kliffer va rapidement comprendre qu'il va devoir réaliser des démarches auprès d'Air Canada pour signaler la perte de sa valise.

Après un appel téléphonique au service client de la compagnie aérienne, le voyageur en ressort plutôt calmé, car la personne au bout du fil a eu un discours rassurant sur la localisation de son bagage. Cependant, le temps passe et Air Canada ne revient pas comme promis vers son client, Kliffer comprend alors que la compagnie aérienne n'en sait pas plus que lui.

L'AirTag intervient !

Heureusement, Paul Kliffer a été prévoyant, car il avait glissé un AirTag dans sa valise juste avant de la remettre à la compagnie aérienne. Il va ouvrir l'application Localiser sur son iPhone pour vérifier où se trouve le traqueur d'objet d'Apple et donc sa valise.

Après une longue période d'inactivité de l'AirTag qui n'avait pas été à proximité d'un iPhone, iPad ou Mac, celui-ci communique une position inattendue.



En effet, l'AirTag se localise à l'aéroport international de Madrid en Espagne, un endroit où ne devrait pas être la valise de Paul Kliffer. Le client comprend alors qu'il y a eu un gros problème dans l'acheminement de son bagage, la compagnie aérienne s'est probablement trompée d'avion au moment du départ.

La compagnie aérienne réagit

Face à cet échec flagrant dans la gestion de la valise et la communication envers son client, Air Canada s'est excusée publiquement chez Consumer Matters, la compagnie aérienne a déclaré :

Nous nous rendons pleinement compte à quel point il est gênant lorsque les bagages sont retardés et notre objectif est de toujours faire voyager les bagages et arriver avec le passager. Dans ce cas, cela ne s'est malheureusement pas produit et, compte tenu du temps qui s'est écoulé sans succès pour récupérer les bagages, nous avons informé le client que nous passons à une indemnisation. La demande est actuellement en cours de traitement et nous ferons un suivi direct avec le client.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, Kliffer a récupéré son bagage dans un état catastrophique, il y avait un trou dans la valise et les objets personnels du voyageur ont tous été dégradés à l'intérieur.

