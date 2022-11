Elle a retrouvé son chien Rocky grâce à un AirTag

On peut dire ce qu'on veut des AirTags, mais on ne peut nier que cette technologie a été d'une aide précieuse pour un grand nombre de clients, que ce soit pour retrouver un sac perdu, une voiture volée, un bagage égaré et même un animal de compagnie. C'est le cas aujourd'hui où un Yorkshire Terrier s'est perdu et s'est retrouvé seul dans la banlieue d'Orlando en Floride pendant une heure avant que sa maîtresse ne le remarque. Heureusement, elle avait équipé le collier de Rocky d'un AirTag.

Nouvelle histoire autour des AirTags

La chaîne Fox 35 d'Orlando a partagé l'histoire d'un sauvetage de chien rendu possible par les fameux AirTags d'Apple.

La propriétaire de Rocky, Denise Huertas, sortait les poubelles le 20 octobre dernier dans son quartier d'Orlando. Elle a déclaré qu'environ une heure plus tard, elle a réalisé que son Yorkshire Terrier de deux kilos avait disparu.

J'ai couru et j'ai pris mon téléphone parce qu'il a un AirTag, donc quand j'ai regardé l'emplacement, il était indiqué qu'il était à environ 20 minutes de là.

Heureusement, Rocky a été récupéré et emmené au service des animaux du comté d'Orange à temps. Grâce à l'AirTag, le propriétaire de Rocky savait exactement où aller pour le récupérer. Le chien ne portait pas de carte d'identité et n'avait pas de puce électronique, de sorte que les services vétérinaires n'ont pas su immédiatement comment contacter son propriétaire. Regardez la vidéo :

Les utilisateurs d'iPhone peuvent voir les coordonnées du propriétaire d'un AirTag lorsque le traceur est réglé sur le mode perdu, mais peu de personnes sont au courant du comportement des AirTags en général. La propriétaire de Rocky prévoit d'ailleurs de l'équiper d'une puce électronique, au cas où il fuguerait à nouveau.



Bien qu'Apple n'approuve pas spécifiquement ce cas d'utilisation, le suivi des animaux domestiques est un moyen populaire d'utiliser les AirTags. Les accessoires pour AirTags coûtent généralement moins de 10 euros. Rappelons que ces accessoires sont basés sur la technologie Localiser d'Apple.