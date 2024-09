Une Ferrari 812 volée retrouvée grâce à de simples AirPods

La technologie Localiser d'Apple continue de démontrer son utilité pour retrouver des biens volés, quelque soit leur prix. Le dernier en date est une Ferrari très récente a été localisée grâce à des AirPods laissés par son riche propriétaire dans le véhicule. D'après nos informations, il s'agit de la 812 Superfast de la Scuderia, un modèle équipé d'un moteur V12 de 6,5 litres, délivrant plus de 800 chevaux.

Des AirPods pour sauver une Ferrari

À Waterbury, dans le Connecticut (États-Unis), les forces de l’ordre ont appréhendé un suspect lié au vol d'une voiture de luxe.

Une Ferrari 2023, très certainement une 812 Superfast, d'une valeur de 575 000 $, a été volée à Greenwich le 16 septembre, selon la police. Le WPD a identifié et intercepté la voiture volée, mais le conducteur a pris la fuite… Le propriétaire de la voiture avait laissé une paire d’AirPods à l'intérieur du véhicule. La brigade de lutte contre le vol d'automobiles de Waterbury a pu localiser les écouteurs et la voiture dans une station-service de South Main Street.

Deux suspects, Keon Webster, 19 ans, et Schontten, ont été arrêtés après que l'enquête a révélé qu'ils avaient tous les deux pris le volant de la voiture volée, selon la police de Waterbury. Schontten a été inculpé pour un deuxième vol de véhicule à moteur, tandis que Webster fait face à une septième inculpation pour le même type de délit.

Les habitants se disent soulagés de voir ces récidivistes arrêtés, la police estimant qu'un petit groupe est responsable d'une grande partie des vols de voitures dans la ville.



Ironie de l'histoire, ce sont donc de simples AirPods qui ont compromis le voleur et ont permis de retrouver le véhicule valant plus d'un demi-million de dollars. La fonction Localiser d'Apple a été, une nouvelle fois, très précieuse.



Si vous n'avez pas acheté d'AirTags (actuellement à 94 € le pack de 4 au lieu de 129 €), vous avez donc la possibilité de laisser vos AirPods dans la voiture lorsque vous rentrez chez vous ou allez diner par exemple, cela pourrait vous sauver la mise. Et peu importe si c'est une Clio ou une Ferrari.

Rappelons que le plus simple, et le moins cher, reste le traqueur AirTag d'Apple.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.