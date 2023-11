Coup de génie : il retrouve sa BMW grâce à l'AirTag caché à l'intérieur !

Officiellement, l'AirTag a été commercialisé par Apple pour retrouver ses affaires égarées, toutefois, le traqueur d'objet d'Apple est capable de jouer un rôle très intéressant pour retrouver ses biens qui ont été volés. Au Canada, l'AirTag a récemment fait la Une des médias pour avoir aidé un homme à récupérer sa BMW qui avait été dérobée.

Le véhicule a été retrouvé en l'espace de quelques heures seulement

Selon un récent rapport du média CTV News, le vol d'une voiture au Canada a rapidement été résolu grâce à la présence d'un AirTag caché dans le véhicule. La mésaventure est arrivée à Saamer Mansoor, l'homme d'une trentaine d'années a été victime du vol de sa BMW en pleine nuit devant son domicile. Alors qu'il rentrait chez lui avec son fils, ce dernier a oublié de fermer la fenêtre de sa portière quand il est descendu pour rentrer à la maison. Résultat, le véhicule qui est resté la fenêtre ouverte pendant plusieurs heures en pleine nuit a attiré l'attention de personnes malintentionnées, c'était pour elles l'occasion parfaite de s'infiltrer dans la BMW sans avoir besoin de casser une vitre et donc de faire du bruit !



Ce que ne savaient pas les voleurs, c'est qu'un AirTag avait été caché à l'intérieur de la BMW 6 mois plus tôt. En effet, Saamer Mansoor avait entendu parler dans les médias des propriétaires d'AirTags qui avaient retrouvé leurs biens volés (vélo, scooter, voiture, sac à main...) grâce au traqueur d'objet d'Apple. Face à ces histoires, Mansoor s'était dit "je peux bien dépenser 29$ pour apporter une protection supplémentaire à ma voiture". Visiblement, ce jugement aura été le bon puisque le AirTag a été déterminant dans l'affaire de disparition de sa BMW.

Dès la constatation de l'enlèvement de son véhicule au petit matin, Saamer Mansoor s'est rappelé qu'il avait caché l'AirTag 6 mois plus tôt dans le véhicule. Par chance, la pile (qui dure environ 1 an) n'était pas épuisée dans l'AirTag et celui-ci était toujours localisable depuis l'application "Localiser" sur iOS. Immédiatement, le propriétaire de la BMW prend son iPhone pour tenter de trouver sur une carte l'AirTag qui est caché à l'intérieur du véhicule.



Comme les faits se sont passés dans un milieu urbain où il y a énormément d'iPhone, de Mac et d'iPad qui circulent en permanence, l'AirTag a pu rafraîchir sa localisation quasiment en temps réel, ce qui a permis à Saamer Mansoor d'avoir une position récente de sa BMW.



La victime de vol va se rendre compte que son véhicule se trouve sur le parking d'un hôtel à moins d'un kilomètre de son domicile, une chance pour Mansoor qui va pouvoir y aller à pied avec son frère. En allant vers l'hôtel, le propriétaire de l'AirTag va prendre l'initiative d'appeler la police au cas où la situation devient dangereuse.



Finalement, avec l'intervention de la police, Saamer Mansoor a pu récupérer sa BMW ainsi que la majorité des affaires qui étaient à l'intérieur de la voiture. Au média qui relaie l'information, Mansoor a tenu à remercier l'efficacité de l'AirTag, car jamais, il n'aurait pu penser que son véhicule soit garé à l'hôtel en bas de sa rue. Sans l'AirTag, les recherches se seraient faites bien plus loin !



Si vous aussi, vous avez envie de sécuriser davantage votre voiture, moto, scooter ou même votre vélo, l'AirTag peut être la solution.

