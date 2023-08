Des accessoires pour cacher un AirTag sur un vélo (c'est bluffant)

Officiellement, on utilise l'AirTag pour récupérer ses affaires égarées, cependant le célèbre traqueur d'objet est aussi une solution efficace pour retrouver son vélo, son scooter, sa trottinette électrique, sa voiture... en cas de vol. S'il est facile de cacher un AirTag dans une voiture, cela devient nettement plus difficile sur un vélo. Heureusement, les accessoiristes pensent à tout, notamment à des accessoires qui permettent de camoufler un AirTag.

Dissimuler un AirTag devient un jeu d'enfant avec ces accessoires

Face aux vols des vélos devenus répétitifs en France, il y a l'astuce de l'AirTag qui permet de retrouver son vélo avec une actualisation quasi en temps réel dans les zones urbaines où beaucoup de produits Apple circulent. Cependant, une fois l'AirTag acheté, on se demande souvent "où vais-je pouvoir le mettre ?", si la majorité des personnes choisissent de le cacher sous la selle, les voleurs commencent à avoir l'habitude de regarder s'il n'y a pas un traqueur à cet endroit.



La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions chez quelques marques qui se sont spécialisées dans les accessoires chargés de dissimuler un AirTag. Comme le traqueur d'objet d'Apple est petit et discret, il peut s'insérer dans des sonnettes de vélo, dans des supports de vélo...

Ce que vous voyez ci-dessus en image, c'est l'AirBel, une banale sonnette de vélo à installer sur son guidon, mais qui a un emplacement pour cacher un AirTag. Ce petit détail ingénieux offre une dimension supplémentaire de sécurité pour votre vélo, transformant un simple objet du quotidien en un outil de traçabilité discret. La compatibilité universelle est un avantage majeur, car cette sonnette est conçue pour s'adapter à tous les guidons de 22 mm de diamètre, ce qui correspond à la norme pour la majorité des vélos conventionnels, électriques et pour enfants. Avec le tournevis inclus, le montage de l'AirBel est un jeu d'enfant.



Ce produit ne se contente pas d'être fonctionnel, il est également esthétiquement plaisant. Son design unique est si distinctif qu'il a obtenu une protection juridique à l'échelle européenne grâce à un design déposé. Il est le fruit d'une collaboration avec des designers de renom en Europe, le positionnant comme une nouveauté mondiale innovante.

Grâce au réseau Localiser d'Apple, vous avez la possibilité de suivre votre vélo partout dans le monde. Qu'il s'agisse d'un vélo traditionnel, d'un scooter électrique ou d'un vélo électrique, la distance ne sera plus une barrière. Vous saurez toujours où se trouve votre moyen de transport, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit inégalée.

Passons maintenant à un autre accessoire pour vélo tout aussi discret, l'accessoiriste Steinweber a imaginé un support de vélo qui se fixe à votre vélo avec deux visse. Au premier abord, on se dit que c'est un simple porte-bouteille, mais en réalité, il est capable de cacher un AirTag.



Au-delà de sa fonction de dissimulation, ce support "Steinweber AirTags" agit comme un véritable fusible de vol. Que vous l'attachiez à votre vélo ou à n'importe quel autre objet précieux, il vous offre une tranquillité d'esprit en vous permettant de suivre en permanence votre bien, rendant ainsi la tâche ardue pour les voleurs potentiels.



L'ajustement est une autre force de ce support, il s'ajuste de manière optimale aux supports universels pour porte-bouteilles sur n'importe quel vélo, garantissant ainsi une fixation solide et sécurisée. Mais ce n'est pas tout. Steinweber n'a pas fait de compromis sur la qualité, contrairement aux produits imprimés en 3D qui peuvent se casser facilement, ce support est produit via un processus de moulage par injection. Ce procédé confère à l'objet des surfaces impeccables, une forme stable et une résistance aux intempéries. Vous bénéficiez donc d'un produit durable, conçu pour résister aux rigueurs du quotidien.

Le design est aussi un point fort du support Steinweber. Pesant seulement 17 grammes, il est incroyablement léger, tout en étant parfaitement compatible avec tous les porte-bouteilles et porte-gobelets courants. Enfin, pour assurer une installation sans tracas, le support est livré avec tout ce dont vous avez besoin : deux vis M5 en acier inoxydable et une clé Allen pratique. Ce produit réunit toutes les qualités nécessaires pour se positionner comme le support de vélo idéal pour l'AirTag, alliant discrétion, sécurité et design ingénieux.

Si vous faites partie des personnes qui préfèrent cacher l'AirTag sous votre selle, on vous recommande ce protecteur et dissimulateur pour AirTag. Grâce à deux serre-câbles et au cache noir permettant de masquer le logo Apple de l'AirTag, on est ici sur une ruse qui frôle le génie.



En plus de sa fonction première de camouflage, ce porte-AirTag a une large gamme d'utilisations. Sa polyvalence lui permet de s'adapter à presque tous les types de vélos, qu'il s'agisse de vélos de route ou de VTT. Pour les moins doués en bricolage, rassurez-vous : son utilisation et son installation sont très faciles. Sans besoin d'outils, il suffit de placer l'AirTag dans son boîtier et d'utiliser les serre-câbles pour le fixer à l'emplacement de votre choix, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de la selle du vélo. Cette méthode d'installation astucieuse évite les tracas liés au vissage et aux éventuels jeux inadéquats.



En matière de design, ce support de localisation se distingue également. Imprimé avec un maillage en fibre de carbone de haute qualité, non seulement il est esthétiquement plaisant, mais il est aussi d'une robustesse à toute épreuve. En le plaçant sous la selle, vous avez la garantie d'un suivi fiable de votre vélo, où que vous soyez.

Autre accessoire intéressant où on ne penserait jamais qu'un AirTag est caché à l'intérieur, c'est le réflecteur de vélo. Initialement utilisé pour les personnes qui font du vélo la nuit, ce réflecteur est en mesure de cacher un AirTag, aucun voleur n'est capable de se douter de cette incroyable dissimulation !

En se présentant comme un banal réflecteur, l'AirTag y est totalement invisible, c'est un véritable tour de passe-passe, offrant aux propriétaires de vélos une sécurité discrète, mais efficace.



Au-delà de son ingéniosité, ce produit est également un gage de qualité. Confectionnée en plastique ABS épais, sa solidité est indéniable, lui conférant une grande durabilité sans risque de déformation. Les sangles antidérapantes renforcées, accompagnées d'un écrou à pression élevée et d'une fente pour carte, assurent une fixation irréprochable, même sur des terrains difficiles. Le risque de détachement est ainsi éliminé.



L'installation, quant à elle, est très simple. Compatible avec la plupart des tiges de selle de vélo, il ne nécessite aucun outil. Vous n'avez qu'à utiliser les serre-câbles fournis, insérer l'AirTag, et le tour est joué ! C'est l'outil parfait pour garder un œil sur votre vélo à tout moment.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.