AirTag : la Pennsylvanie va prendre des mesures contre le suivi sans consentement

Apple a commercialisé l'AirTag pour nous permettre de ne plus jamais perdre nos clés de voiture, la télécommande de la télé, notre portefeuille... Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent les AirTags pour suivre des proches ou des inconnus sans leur consentement. Face à ce phénomène qui devient de plus en plus préoccupant, la Pennsylvanie a décidé de prendre une mesure extrême !

Le suivi non autorisé des AirTag est pris très au sérieux

En 2024, les AirTags d'Apple et les traqueurs de Tile sont de plus en plus impliqués dans des enquêtes policières aux États-Unis pour leur usage détourné. Ces accessoires sont trop souvent utilisés pour suivre des véhicules, en vue de les voler dans des zones isolées, ou pour traquer des personnes telles que des ex-compagnons ou des inconnus, afin de découvrir leur lieu de résidence.

Une loi avec jusqu'à 90 jours de prison

Face à ces abus, la Pennsylvanie a pris des mesures en adoptant une législation qui criminalise l'utilisation non autorisée de ces traqueurs. La nouvelle loi, votée par la Chambre des représentants de l'État par un vote de 199-1, définit le suivi d'une personne avec un accessoire tel qu'un AirTag comme du harcèlement, punissable en tant que délit de troisième degré, pouvant entraîner jusqu'à 90 jours de prison.



Cette législation est une première mondiale et représente un pas important dans la lutte contre le suivi sans consentement. En parallèle, Apple et Google ont formé un partenariat pour améliorer la sécurité et la sûreté de l'utilisation des traqueurs Bluetooth, ce qui inclut des fonctionnalités améliorées dans les prochaines mises à jour de leurs systèmes d'exploitation. Des codes trouvés dans iOS 17.5 suggèrent que de futures améliorations pourraient inclure des notifications plus précises pour alerter les utilisateurs lorsqu'un traqueur non reconnu est détecté.



