AirTag : elle se fait voler son vélo aux Pays-Bas et le récupère en moins de 2 heures !

L’AirTag est un magnifique objet pour retrouver ses affaires perdues, mais aussi pour récupérer ses objets volés. Une récente histoire fait le buzz actuellement au Pays-Bas, face aux nombreux vols de vélo, une jeune femme a décidé de cacher un AirTag en dessous de la selle de son vélo et ça a été un gigantesque succès !

Elle retrouve son vélo grâce à l’AirTag caché

Dans la ville d’Utrecht, aux Pays-Bas, les vols de vélos sont un véritable fléau, ils se multiplient chaque mois et la police a en permanence de nouvelles plaintes. Beatriz Spaltemberg, habitante de cette ville, a été victime d’un vol de vélo, mais grâce à un produit Apple, elle a pu retrouver son vélo volé en un temps record.



Beatriz et son mari, William Lacerda, ont vu à plusieurs reprises dans les actualités locales des histoires de vols de vélo partout dans la ville, c’est pour cette raison qu’ils avaient pris l’initiative quelques mois avant d’équiper leurs vélos d’un AirTag, le fameux traqueur d’objet développé par Apple. Leur choix s’est avéré judicieux lorsque, un jour, après une séance de sport, Beatriz réalise qu’elle avait laissé la clé sur le cadenas de son vélo. À son retour, sans surprise, le vélo avait disparu.

Sans perdre de temps, le couple utilise l’application iOS “Localiser” pour trouver le vélo. À leur grande surprise, la localisation est très précise et s’actualise quasiment en temps réel. Cela s’explique par les nombreux appareils Apple qui circulent partout en ville et qui communiquent les uns après les autres la position géographique de l’AirTag. Une fois le vélo trouvé à une position fixe, le couple ne veut prendre aucun risque, ils contactent la police qui les accompagne pour la récupération du vélo.



Lorsqu’ils arrivent sur les lieux, grâce à la fonction “Precision Finding” de l’AirTag, ils confirment sans l’ombre d’un doute que le vélo verrouillé à un lampadaire est bien celui de Beatriz. Malheureusement, le voleur avait déjà pris la fuite. La police, désireuse de mettre la main sur le malfaiteur, envisage d’exploiter les caméras de surveillance à proximité pour l’identifier et l’interpeller afin d’éviter une récidive.



William Lacerda n’a pas manqué de souligner à quel point ils avaient eu de la chance d’avoir placé un AirTag sur leur vélo. Il ajoute que le traqueur d’objet était astucieusement caché, ce qui a sans doute découragé le voleur de chercher et de retirer le traceur.



Si vous aussi vous souhaitez ajouter un AirTag à un vélo, à votre voiture, à un sac de voyage quand vous prenez l’avion…. Sachez que le célèbre traqueur d’objet d’Apple est actuellement en promotion sur Amazon pour un court moment. Il est disponible à 29€ au lieu de 39€, c’est la première fois qu’il descend à un prix aussi bas !