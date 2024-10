Une jeune femme est restée coincée 7 heures dans une crevasse en tentant de récupérer son iPhone

Vous êtes-vous déjà posé la question « qu’est-ce que vous seriez prêt à faire pour récupérer votre iPhone dans une situation délicate ? », cette australienne de 23 ans très attachée à son iPhone ne s’est pas posée la question, elle a foncé et a probablement dû le regretter. Elle est restée pendant 7 heures suspendue la tête vers le bas entre deux rochers !

Un travail très compliqué pour les secouristes

L’addiction des jeunes à leur smartphone n’est plus à prouver, cependant ce qu’on ne savait pas, c’est que certains sont prêts à risquer leur vie pour récupérer leur précieux appareil, comme l’a montré une récente mésaventure survenue en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Matilda Campbell, une jeune Australienne de 23 ans, profitait d’une randonnée dans la célèbre Hunter Valley, un dimanche après-midi. Tout se déroulait normalement jusqu’à ce que son iPhone, sorti brièvement de sa poche, lui échappe des mains et tombe dans une crevasse entre deux imposants rochers, pesant plusieurs centaines de kilos. Pour Matilda, il était impensable d’abandonner son iPhone, bien qu’il soit presque irrécupérable dans une telle situation.



Déterminée à retrouver son iPhone, elle a tenté de se faufiler entre les rochers. Mais au lieu d’atteindre son iPhone avec sa main, elle a chuté de trois mètres et s’est retrouvée suspendue à l’envers par les pieds, piégée entre deux gigantesque pierres. Cette situation délicate a nécessité une intervention de grande envergure et a mobilisé de nombreux pompiers et ambulanciers dans une zone d’intervention très difficile.

Les équipes de secours (prévenues rapidement par les personnes qui se baladaient) ont mis une heure pour arriver sur place. Cependant, le véritable défi a été de libérer la jeune femme, il a fallu près de 7 heures pour déplacer avec précaution sept rochers, dont certains pesaient jusqu’à 500 kilos. Un cadre en bois a même été construit pour empêcher un effondrement éventuel qui aurait aggravé la situation.



Peter Watts, l’un des ambulanciers présents sur place, a décrit cette opération comme insolite, compliquée et unique dans sa carrière. Matilda Campbell est restée coincée pendant toute l’après-midi et a subit des blessures considérables.



À la suite de cet incident, elle a été transportée à l’hôpital, souffrant de coupures, d’ecchymoses, mais surtout d’une vertèbre fracturée. Quant à son iPhone qui était l’objet de toutes ses préoccupations, il n’a pas pu être récupéré. Un rocher a écrasé l’appareil pendant l’opération de sauvetage. Les secouristes rappellent que dans de telles situations, la vie humaine doit passer avant tout, même si l’attachement aux smartphones conduit parfois à des prises de risque absurdes.



