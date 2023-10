Un hacker peut récupérer votre adresse IP via un appel vocal Telegram

Telegram est en général très réactif sur les nouveautés et autres innovations, mais un peu moins pour résoudre les petites failles de sécurité. Un chercheur en sécurité a récemment trouvé qu’un hacker peut récupérer l’adresse IP d’un utilisateur en effectuant un simple appel vocal. Ce problème assez inquiétant n’est pas vraiment récent, il dure depuis un certain temps.

Maintenant révélé dans les médias, Telegram n’a plus le choix que de corriger la faille

Dans le monde d’aujourd’hui, la sécurité et la confidentialité en ligne sont devenues des préoccupations majeures pour de nombreux utilisateurs. Une récente découverte a jeté une ombre sur l’engagement de Telegram en matière de protection de la vie privée. Il a été révélé que, sous certaines conditions, un hacker peut obtenir très facilement l’adresse IP d’un utilisateur via un simple appel vocal sur Telegram.



La vulnérabilité a été mise en lumière lorsqu’un utilisateur ajoute un individu malintentionné à ses contacts sur Telegram et accepte un appel de cet individu. La démonstration effectuée par Denis Simonov, le fondateur de la société T.Hunter, a été plus tard validée par TechCrunch. L’expérience a impliqué l’ajout de Simonov à la liste de contacts d’un compte Telegram nouvellement créé, suivi par l’acceptation d’un appel de sa part, ce qui a conduit à la révélation de l’adresse IP du compte testé.

Malgré la position de Telegram comme une application de messagerie “sécurisée” et “privée”, cette découverte soulève des questions quant à sa robustesse en matière de protection de la vie privée, comparativement à des applications comme Signal, bien reconnues pour leur cryptage de bout en bout.



Cette problématique n’est pas nouvelle, mais elle peut surprendre les utilisateurs moins techniquement avertis.

Remi Vaughn, porte-parole de Telegram, a expliqué que la révélation des adresses IP est due à l’usage par défaut de connexions peer-to-peer lors des appels, ce qui améliore la qualité de l’appel et réduit la latence. Cependant, cela expose également les utilisateurs à des risques potentiels.

La solution pour que votre adresse IP ne soit plus visible par un tiers

Heureusement, il existe une solution pour les utilisateurs qui souhaitent protéger leur adresse IP. En modifiant les paramètres de Telegram, ils peuvent éviter cette divulgation. Il suffit de sélectionner l’option “Jamais” dans le menu Peer-to-Peer, accessible via Confidentialité et sécurité > Appels. De plus, les appels effectués avec des individus qui ne figurent pas dans la liste de contacts seront redirigés via les serveurs de Telegram, ce qui permet de masquer les adresses IP.

