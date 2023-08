Marre des vols ? Achetez un AirTag en promo à 29 € seulement !

Vous en avez marre de vous faire voler vos effets personnels (sac, bagage, vélo, scooter) et que la police ne vous aide à pas les retrouver ? Alors ne cherchez plus, il vous faut un traqueur discret et efficace. Quoi de mieux que l'AirTag d'Apple, ce petit objet qui a fait ses preuves à maintes reprises, surtout en promotion. Oui, depuis leur sortie, les AirTags ont aidé de nombreux clients à retrouver leur affaires. C'est aussi très efficace pour les têtes en l'air qui égarent tout, y compris leurs animaux de compagnie.

C'est quoi un AirTag

L'AirTag n'est plus à présenter. Conçu pour aider à retrouver des objets égarés ou volés, il s'appuie sur le vaste réseau "Localiser" qui exploite les appareils Apple répartis dans le monde entier pour transmettre la position de l'AirTag. Pour une période limitée, Amazon propose une offre attrayante sur l'AirTag seul, habituellement vendu à 39€, il est actuellement disponible pour seulement 29€, soit 26 % de réduction !



L'AirTag est doté d'une cote de protection IP67, ce qui signifie qu'il peut être immergé dans l'eau jusqu'à une profondeur d'un mètre pendant 30 minutes sans subir de dommages. Il communique avec les produits Apple à proximité via Bluetooth, vous permettant de le localiser en temps réel avec votre iPhone lorsque vous vous trouvez à proximité grâce à la fonction de localisation de proximité alimentée par la puce U1 intégrée. Nous l'avions testé et approuvé dès sa sortie.

L'AirTag se révèle être le partenaire idéal pour ceux qui souhaitent réduire le stress lié à la perte d'objets. Depuis votre iPhone, faites sonner le haut-parleur intégré de l'AirTag pour retrouver aisément vos biens égarés. De plus, il vous suffit de demander l'aide de Siri pour faciliter encore davantage la recherche, offrant ainsi une praticité et une simplicité accrues.



Et si, malgré tout, vous ne mettez pas la main sur votre objet, pas de souci : il vous suffit d'activer le mode Perdu et l'AirTag vous enverra automatiquement une notification dès qu'il sera en mesure de partager sa localisation. C'est comme si vous aviez des yeux partout pour vous aider à retrouver vos possessions.

Vie privée et autonomie

La préservation de la confidentialité est toujours au coeur des produits Apple. Chaque communication au sein du réseau "Localiser" demeure anonyme et est chiffrée, assurant une protection intégrale sur votre vie privée. Vous pouvez avoir l'assurance que vos données et votre historique de localisation ne sont jamais stockés sur l'AirTag.



De plus, l'AirTag est conçu pour offrir une durabilité à long terme. Sa pile remplaçable CR2032 possède une remarquable longévité de plus d'une année. Ainsi, vous pouvez compter sur le fait que l'AirTag sera toujours opérationnel pour vous prêter assistance chaque fois que vous en aurez besoin. Vous trouverez d'ailleurs des piles de qualité à prix canon sur Amazon.

