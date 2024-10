Les autorités du Vermont aux États-Unis avertissent sur les vols de voiture avec AirTag caché

L'AirTag est un accessoire formidable pour retrouver les objets qu'on peut égarer au quotidien comme ses clés de voiture, la télécommande de la télé, son sac à main, son portefeuille... Cependant, au plus grand regret d'Apple, l'AirTag est parfois exploité pour traquer des personnes à leur insu, ce qui peut aider à... commettre des crimes. Les autorités du Vermont viennent de lancer une alerte de la plus haute importance aux habitants de la région après avoir découvert que des enquêtes policières se ressemblaient un peu trop.

Des AirTags impliqués dans des vols de voitures, à chaque fois avec la même technique

Les autorités du Vermont, un état frontalier avec le Canada, alertent la population sur une nouvelle méthode employée par des individus mal intentionnés pour localiser et potentiellement voler des voitures. Cette technique implique l'usage d'AirTags dissimulés de manière à ne pas être détectés facilement. Cet avertissement fait suite à une série d'incidents rapportés par des citoyens, dont Ethan Yang, un résident du Massachusetts, qui a découvert un AirTag camouflé sur son véhicule après avoir reçu une alerte de l'application Localiser d'Apple. L'incident a eu lieu suite à un séjour de Yang à Montréal, où l'AirTag avait été habilement placé dans la grille avant de sa voiture, une méthode apparemment conçue pour suivre discrètement le véhicule à distance.

La police de Burlington, ville située dans l'état du Vermont, confirme une augmentation des signalements concernant des AirTags trouvés sur des automobiles revenant du Canada. Selon le Vermont Intelligence Center, il semblerait que ces malfaiteurs ciblent des automobiles spécifiques à des fins de vol, avec l'intention de les envoyer à l'étranger. L'utilisation des AirTags par des criminels pour suivre les véhicules et les dérober a connu une hausse significative ces derniers mois, notamment à Montréal.

Voici ce qui se passe quand un AirTag est au cœur d'une enquête policière

Face à cette menace, les forces de l'ordre ne restent pas inactives. À chaque fois qu'un AirTag est retrouvé dans le cadre d'une enquête sur un vol de voiture, les policiers contactent Apple pour obtenir l'identité de l'individu ayant activé le traqueur. Apple collabore toujours avec les autorités pour faciliter l'identification des suspects via l'Apple ID associé à l'AirTag concerné.



Heureusement, les mesures de sécurité intégrées à l'AirTag, tels que les notifications envoyées par l'application Localiser et la capacité de l'appareil à émettre un bip après avoir été séparé de son propriétaire pendant une période prolongée, se révèlent être des outils efficaces pour alerter les personnes d'un suivi non consenti. Ces dernières années, Apple a renforcé les mesures de sécurité entourant l'utilisation des AirTags, notamment en étendant la capacité de recevoir des notifications de suivi non seulement aux possesseurs d'iPhone, mais aussi à ceux ayant des smartphones sous Android, grâce à une collaboration avec Google.



