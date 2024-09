1 com

À la base, l'AirTag a été présenté comme étant un formidable accessoire permettant de retrouver vos affaires égarées, cependant, face à la hausse de l'insécurité, l'AirTag a rapidement trouvé un rôle dans... le traçage des affaires volées. En France comme aux États-Unis, l'AirTag permet de résoudre énormément d'enquêtes policières, à tel point que la police de Washington D.C. a recommandé aux résidents d'investir dans un ou plusieurs AirTags !

Apple arrive à convaincre les consommateurs, mais aussi les policiers

Dans un effort pour lutter contre le vol, les autorités de Washington, D.C. encouragent les résidents à investir dans des AirTags. Cette recommandation intervient suite à une augmentation significative des vols de voitures et de manteaux Canada Goose haut de gamme. Les manteaux Canada Goose, dont le prix dépasse souvent les 1 000 $, sont devenus des cibles privilégiées pour les cambrioleurs dans la région de Washington, D.C. Leur valeur élevée et leur design distinctif les rendent particulièrement attractifs. Sylvan Altieri, commandant de la police de Washington, D.C., a rappelé l'utilité des AirTags pour suivre les objets volés, citant des exemples tels que les boîtes à outils et les bagages.

Cette suggestion de se munir d'AirTags n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une pratique plus large recommandée par les forces de l'ordre pour prévenir le vol. En mai dernier, par exemple, les autorités de New York ont mis en place une initiative offrant gratuitement des AirTags aux résidents pour contrer le vol de véhicules.



Suivant cette tendance, la police de Washington, D.C. a lancé le mois dernier une distribution gratuite d'AirTags dans certains secteurs de la ville. Toutefois, il reste à voir si les habitants de la capitale américaine seront enclins à fixer ces dispositifs sur leurs manteaux Canada Goose ou sur d'autres biens de valeur.

