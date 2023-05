New York incite ses habitants à acheter des AirTags pour lutter contre le vol de voiture

Afin de lutter contre le vol de voiture à New York, le maire recommande aux usagers de se munir d'un AirTag. S'il est bien caché, le voleur n'aura pas l'information et il ne restera plus qu'à alerter les autorités pour récupérer le véhicule.

Disponible sur le marché depuis bientôt deux ans, l'AirTag d'Apple ne cesse de gagner en popularité au fil du temps. Légèrement plus gros qu'une pièce de deux euros, l'AirTag est un petit traqueur qui peut être à tout moment localisé par son propriétaire via l'iPhone.



Son utilité est claire, aider une personne à retrouver un objet perdu comme un vélo, une valise, un portefeuille et même une voiture. Concernant le dernier exemple, la ville de New York semble avoir un avis positif sur le sujet.

En effet, face à une accélération constante du nombre de vols de véhicules dans la ville, le maire de New York, Eric Adams, a dévoilé le "programme AirTag" via une conférence de presse ce week-end.



Soutenu par les responsables municipaux et les agents du NYPD (police), ce projet a pour objectif de lancer une grande campagne de sensibilisation afin d'inciter les résidents à se pencher sur l'achat d'un traqueur.

À cette occasion, 500 AirTags seront distribués gratuitement à certains citoyens de la ville. Un coup de pub gigantesque pour Apple qui n'en avait même pas spécialement besoin. D'après les statistiques officielles, les vols de voitures ont augmenté de 13 % sur la même période par rapport à l'année dernière.



Il faut reconnaître que l'idée est plutôt bonne. En cachant un AirTag dans votre véhicule, vous pourrez facilement le localiser en quelques secondes sur votre iPhone. Il suffit ensuite de se rendre au commissariat et de montrer la position en temps réel aux agents compétents qui se chargeront de le récupérer. Un gagne-temps considérable pour tout le monde.

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye