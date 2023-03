BrainFit : une app canadienne pour lutter contre la maladie d'Alzheimer

BrainFit est une nouvelle application qui permet de suivre quotidiennement son bien-être mental. L'idée ici, c'est d'éviter des années en avances de développer des maladies cérébrales en vieillissant. Pour ce faire, plusieurs actions quotidiennes sont nécessaires.

BrainFit : anticiper les maladies cérébrales

La société canadienne Women's Brain Health Initiative (WBHI) a lancé en décembre 2022 l'application BrainFit sur iOS et Android. Cette application, non disponible en France, a pour objectif d'aider un maximum de personnes à réduire les risques liés au développement de la maladie d'Alzheimer.



L'organisme explique en toute logique que le manque de sport, l'obésité, le stress ou encore l'hypertension artérielle peuvent accroître les "chances" de développer une maladie dont principalement la maladie d'Alzheimer.



Côté statistiques, les femmes semblent visiblement plus touchées que les hommes. Néanmoins, hommes et femmes sont concernés par ce problème qui se déclenche généralement après l'âge de 60 ans.

Cependant, la science affirme que les premiers symptômes et dommages sont visibles 20 à 25 ans avant que la maladie ne se déclenche réellement. Il est donc possible de commencer à la combattre des années en avance.

BrainFit a ainsi pour objectif de stimuler le cerveau à l'aide d'actions répétées de manière quotidienne et hebdomadaire. Le but étant d'améliorer sa santé cérébrale à l'aide de plusieurs petits exercices qui stimulent les six piliers du cerveau, à savoir la stimulation mentale, le sommeil, l'exercice, la nutrition, la vie sociale et la gestion du stress.



L'application peut surtout aider celles et ceux qui n'arrivent pas à tenir le "rythme d'une vie saine" sans consulter chaque jour la liste des actions à effectuer. Apple pourrait d'ailleurs avoir l'idée de s'en inspirer dans les années à venir avec son application Santé et son Apple Watch. Elle travaille apparement sur Alzheimer depuis 2019 au minimum.

Télécharger l'app gratuite BrainFit