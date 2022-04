WhatsApp veut limiter les transferts de messages pour lutter contre le spam

Après les nouveautés iOS 15 et les fichiers de 2 Go, WhatsApp serait en train de tester une limite sur le nombre de personnes auxquelles un message peut être transféré. Actuellement, il n'y a pas de limite mais la dernière version de la bêta de WhatsApp en ajoute une pour la première fois.

WhatsApp limite les transferts à un seul groupe

Avec la dernière version bêta de WhatsApp installée, les utilisateurs ne peuvent transférer un message transféré qu’à un seul groupe de discussion. Ce changement est probablement lié à une tentative de limiter la quantité de spam et de désinformation qui se répandent sur les plateformes comme une traînée de poudre.

WABetaInfo note que le changement est déjà disponible pour certains bêta-testeurs Android, mais ceux qui font partie du programme WhatsApp TestFlight sur iOS seront désormais également inclus.



Concrètement, après un premier partage, le service affiche un message sous forme de bannière jaune en haut de l’écran vous indiquant qu’il n'est plus possible de transférer des messages vers plus d'un groupe de discussion à la fois, ce qui constitue un moyen supplémentaire de limiter le spam. Les nouvelles règles de transfert des messages ne s'appliquent qu'aux messages déjà transférés. La nouvelle limitation a déjà été déployée à certains bêta-testeurs Android, avant d’arriver dans la dernière mise à jour 2.22.8.11 de WhatsApp bêta pour Android qui est ouverte au public. Le déploiement de la nouveauté est attendu dans les semaines à venir sur l’iPhone, sans pour autant que le groupe Meta ne donne une date de sortie précise.



WhatsApp est actuellement l'une des meilleures applications iPhone, malgré quelques scandales comme les conditions d’utilisation qui voulaient forcer les usagers à partager leurs données avec Facebook. Elle propose des évolutions de manière très régulière et affiche près de 2 milliards d’utilisateurs.



Si vous n'avez pas encore installé WhatsApp, vous pouvez l'obtenir gratuitement sur l'App Store dès maintenant.

