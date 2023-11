Washington distribue des AirTags gratuitement à certains habitants

Washington D.C imite New York et lance un programme de distribution d'AirTags dans certains quartiers où le vol de voitures est fréquent. L'idée ici, diminuer le nombre d'infractions sans avoir besoin de renforcer les patrouilles de police.

Quand l'AirTag est l'allié de la police américaine

Après New York il y a quelques mois, c'est au tour de Washington D.C d'offrir des AirTags à de nombreux habitants à travers la ville. La capitale des États-Unis distribue gratuitement des AirTags dans certains quartiers afin de lutter plus efficacement contre le vol de voitures. Les quartiers dans lesquels le nombre de vols de véhicules est élevé sont les premiers concernés.

Un nouveau programme annoncé en personne par le maire de la ville cette semaine. En plaçant ou plutôt cachant un AirTag dans sa voiture, il suffit de lancer l'application Localiser sur son iPhone pour connaître approximativement l'emplacement en temps réel de sa voiture. Si elle est volée, ce sera alors une aide précieuse pour la police qui se chargera de rapidement la récupérer et si possible d'arrêter le voleur. La police aidera les résidents pour l'installation lors de la distribution.



Comme indiqué par la chef de la police par intérim, il suffit parfois d'un seul AirTag pour empêcher plusieurs vols, les voleurs de voitures étant pour la plupart multirécidivistes. Une méthode moderne qui semble intéressante sur le papier, bien qu'on ne sache pas encore si elle est réellement efficace.



