Dons du Mexique pour la Turquie : des AirTags révèlent où sont vraiment partis les dons

Il y a quelques mois, plusieurs séismes consécutifs en Turquie et en Syrie ont provoqué la mort de plus de 50 000 personnes, la situation a été tellement grave que de nombreux gouvernements à travers le monde ont décidé de soutenir les deux pays avec des donations (vêtements, produits de première nécessitée...), cependant toutes les donations ne sont pas arrivées à leurs destinations comme en témoigne une journaliste de Mexico.

Un scandale qui fait du bruit à Mexico

La journaliste Pamela Cerdeira au Mexique a fait une découverte pour le moins surprenante sur la gestion des donations récoltées par le gouvernement du Mexique pour être envoyées vers la Turquie et la Syrie afin d'aider les habitants touchés par de violents séismes. Ne faisant pas confiance à son gouvernement, Pamela Cerdeira a décidé de glisser deux AirTags dans un grand sac de riz et un paquet de papier toilette, ces deux articles devaient être expédiés par avion à la Turquie ou la Syrie dans le but de soutenir les habitants qui ont perdu leurs maisons.



Dans une vidéo publiée sur YouTube, la journaliste précise qu'elle avait un énorme doute sur l'authenticité du projet, elle savait déjà à l'avance que les produits dont elle faisait une donation n'allaient pas arriver jusque dans les deux pays victimes des séismes. Visiblement, Pamela Cerdeira a vu juste, car ses donations qui ont été prises en charge n'ont pas quitté Mexico après plusieurs jours à être stocké dans un entrepôt.

La journaliste explique qu'elle espérait que les AirTags glissés dans le sac de riz et dans le paquet de papiers toilette allaient être localisés dans un aéroport de Mexico, puis quelques heures plus tard en Turquie ou en Syrie, mais ça n'a pas du tout été le cas. Au lieu d'être envoyés, ses deux donations se sont retrouvées sur deux marchés distincts de Mexico.



Pour compléter ses recherches et s'assurer de cette absurdité, la journaliste s'est rendue sur les deux marchés et avec Precision Finding de l'application Localiser sur son iPhone, elle a immédiatement identifié le sac de riz et le paquet de papier toilette. Les deux articles se trouvaient sur un stand prêt à être revendu !



Face à ce scandale, Pamela Cerdeira en a fait un article pour le média dans lequel elle travaille, ce qui a permis de faire un gigantesque buzz sur les réseaux sociaux, ce qui a obligé les autres médias à reprendre l'information. Les responsables gouvernementaux du Mexique se sont dit être choqués que les dons n'aient pas été livrés en Syrie ou en Turquie et ont promis d'enquêter sur les conclusions des recherches de Pamela Cerdeira. À l'heure actuelle, la journaliste est dans l'incapacité de dire s'il s'agit d'un cas isolé ou d'une manipulation de grande ampleur !