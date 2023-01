Sosh et Bouygues révèlent les dates pour les hausses de prix de leurs forfaits

L'information a été révélée au cours du dernier trimestre de 2022, face à l'augmentation des coûts de l'énergie, les opérateurs Sosh et Bouygues Télécom sont contraints d’élever les prix de leurs forfaits mobiles. Cette initiative permettra de mieux prendre en charge les coûts supplémentaires générés par les infrastructures ADSL, FTTH et mobile déployées dans la France entière. Au programme, pas de grosse évolution tarifaire, mais des 1 ou 2€ qui vont quand même gonfler les factures.

Nous avons les dates pour les changements de prix

Bouygues Télécom et Sosh viennent de déclencher aujourd'hui une grande campagne de mails visant à avertir leurs abonnés d'un changement de prix à venir sur leur offre mobile. Du côté de Sosh, on annonce une hausse de 1€ TTC par mois pour le motif de coûts d'exploitation plus importants comparés aux années précédentes et du côté de Bouygues Télécom, on met également en avant une hausse des prix de 2€ à cause de "l'ensemble des coûts en hausse" chez l'opérateur.



La stratégie de Sosh et Bouygues Télécom est bien rodée, car les deux opérateurs ajoutent des coûts supplémentaires exclusivement à leurs offres sans engagement. Pourquoi ? Car, si cette pratique s'appliquait sur les offres avec un engagement de 12 ou 24 mois, conformément à la loi, l'abonné pourrait résilier sans pénalité de désengagement. Ce qui représenterait un coup dur pour l'opérateur qui verrait une perte massive d'abonnés qui n'ont pas fini de rentabiliser l'achat de leur smartphone à prix avantageux.

En ce qui concerne les dates pour la mise en place des évolutions tarifaires, voici le calendrier pour les deux opérateurs :

Bouygues Télécom appliquera l'ajout de 2€ dès le 6 mars 2023 . L'opérateur offre en contrepartie plus de data. Par exemple, le forfait B&You à 80 Go passe désormais à 100 Go.

. L'opérateur offre en contrepartie plus de data. Par exemple, le forfait B&You à 80 Go passe désormais à 100 Go. Sosh mettra en place les 1€ supplémentaires sur ses abonnements mobiles dès avril 2023. Contrairement à son concurrent, on ne retrouve ici aucun ajout de data.

Sans surprise, les abonnés Sosh et Bouygues Télécom commencent à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Certains acceptent la hausse de prix qui est tout de même minime, d'autres affirment leur volonté d'aller chez un concurrent dès qu'ils en auront l'occasion. Il faut dire que les hausses de prix viennent de partout, que ce soit sur les abonnements mobiles, les services numériques, pour l'alimentation, les assurances... Il y a de quoi craquer !