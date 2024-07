iPhone 15 vs Galaxy S24 : les tests d'Ookla révèlent le grand gagnant en 5G

Depuis que les Samsung Galaxy S24 sont disponibles, toutes les conversations tournent autour des nouveaux smartphones de Samsung. Les raisons sont multiples, ils intègrent de grandes avancées en matière d'intelligence artificielle, possèdent des performances exceptionnelles et aussi... des débits 5G au-delà des attentes. Spécialiste dans les tests de débits, Ookla propriétaire du service Speedtest, vient de dévoiler qui est le grand vainqueur en termes de vitesse en 5G.

Qui l'emporte ?

Parmi les critères les plus populaires chez les consommateurs avant l'achat d'un nouveau smartphone, on retrouve les performances en 5G. Pour qu'un smartphone ait des débits descendants et montants optimaux en 5G, il faut que celui-ci possède un modem 5G récent et performant, capable de prendre en charge les différentes bandes de fréquence utilisées pour la 5G. De plus, il est essentiel que le smartphone soit équipé de plusieurs antennes pour améliorer la réception du signal et optimiser la capacité de communication en multipliant les voies de transmission des données. Cela permet de maximiser les avantages de la technologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output), qui est cruciale pour atteindre les vitesses élevées offertes par la 5G.



Depuis plusieurs années, les derniers iPhone se placent parmi les meilleurs smartphones dans les classements de mesures de débits 5G, ils sont à chaque fois décrits comme étant les modèles les plus performants, grâce en partie au modem 5G de Qualcomm. Cependant, avec le Galaxy S24 de Samsung, la tendance s'est complètement inversée en faveur de la firme sud-coréenne.

Les mesures

Un récent rapport d'Ookla affirme que les Galaxy S24 de Samsung se placent devant les iPhone 15 pour les débits descendants et montants en 5G. L'entreprise a pour cela réalisé plusieurs tests du 1er février au 24 mars en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient...

France

Dans notre pays, toutes les mesures réalisées par Speedtest by Ookla semblent clairement avantager les Samsung Galaxy S24. L'entreprise nomme les derniers smartphones de la firme sud-coréenne comme "grand vainqueur" des débits 5G. En moyenne, les S24 enregistrent un débit descendant de 292,15 Mbit/s avec 19,88 Mbit/s en débit montant. En ce qui concerne le temps de latence, on est sur une moyenne de 38 ms.



Les iPhone 15 se placent à la deuxième position avec 257,39 Mbit/s en descendant, 13,66 Mbit/s en montant et 42 ms en temps de latence. La France est l'un des pays où on retrouve la plus grosse différence entre les iPhone 15 et Galaxy S24 sur les débits 5G.

Aux États-Unis

D'après une multitude de mesures, les Samsung Galaxy S24 remportent largement les tests réalisés par Ookla. Les nouveaux smartphones de Samsung se placent à la première place avec une moyenne de 306,90 Mbit/s en descendant et 18,21 Mbp/s en montant. Le temps de latence affirme 46 ms en moyenne.



Du côté des iPhone 15, ils arrivent en seconde position avec une moyenne de 272,99 Mbit/s en descendant et 15,22 Mbit/s en montant. Le temps de latence est légèrement plus élevé, il se trouve à 49 ms.

À Hong Kong

Même son de cloche du côté de Hong Kong, les Galaxy S24 se trouvent à la première position avec 165,74 Mbit/s en moyenne pour le descendant, 33,25 Mbit/s en montant et un temps de latence nettement meilleur comparé aux États-Unis : 22 ms.



Apple se retrouve à la quatrième position des mesures avec seulement 142,35 Mbit/s en descendant, 22,05 Mbit/s en montant et 27 ms en temps de latence. À noter que les iPhone 15 sont derrières les S23 et S22 de Samsung, un terrible échec pour Apple.

Royaume-Uni

Du côté du Royaume-Uni, Les Samsung Galaxy S24 se retrouvent aussi à la première place des débits moyens en 5G. Ookla a mesuré une moyenne de 156,71 Mbit/s contre 138,07 Mbit/s en descendant pour les iPhone 15. En ce qui concerne le débit montant et le temps de latence, l'écart est plutôt réduit.

Émirats arabes unis

Quand on vous dit que les S24 font mieux partout dans le monde, ce n'est pas qu'un beau discours. Les derniers-nés de Samsung se retrouvent aussi en tête de classement aux Émirats arabes unis. D'après Ookla, la moyenne du débit descendant est de 828,11 Mbit/s, 59,27 Mbit/s pour le débit montant et 28 ms pour le temps de latence.



Les iPhone 15 s’affichent en seconde position avec des débits plus ou moins similaires, puisqu'il y a seulement 9 Mbit/s de différence pour le débit descendant, 14 Mbit/s pour le débit montant et 2 ms pour le temps de latence.