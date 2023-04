Des rendus CAO de l'iPhone 15 Pro Max révélés par ShrimpApplePro

Après l’iPhone 15 Pro hier, voici désormais des rendus du prochain iPhone 15 Pro Max d'Apple. Les images proviennent d'un leaker fiable, ShrimpApplePro. Il y a un peu plus d'un an, ce dernier avait notamment partagé des rendus CAO de l'iPhone 14 Pro Max ou encore la boîte des iPhone 14. Voyons tout cela ensemble, et rappelons que ShrimpApplePro a récemment été le premier a évoqué les bords arrondis sur les iPhone 15.

Des rendus précis de l’iPhone 15 Pro Max

Voici comment il a présenté son œuvre :

Excited to share photos of the iPhone 15 Pro Max CAD! This one was source from a case manufacturer. I know others have already shared the 3D model, but I wanted to give you my own w/ a closer look. As promised, the most detailed! 🧵 pic.twitter.com/FZGBueAgLl — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 8, 2023

Je suis ravi de partager des photos de la CAO de l'iPhone 15 Pro Max ! Celle-ci provient d'un fabricant de coques. Je sais que d'autres ont déjà partagé le modèle 3D, mais je voulais vous donner mon propre regard. Comme promis, c'est la plus détaillée.

Les quatre images partagées montrent de prétendus rendus CAO de l'iPhone 15 Pro Max, qui ressemblent aux rendus précédents partagés hier par 9to5Mac. Les fabricants d'accessoires obtiennent généralement à l'avance les spécifications des futurs iPhones pour planifier leurs designs, ce qui permet d’avoir quelques informations en avance de phase, au grand damne d’Apple.

Pour se démarquer, notre ami habitué des fuites sur les futurs produits Apple précise que les mesures de son modèle 3D de l'iPhone 15 Pro Max peuvent ne pas être exactement les mêmes que celles d'autres modèles publiés jusqu’à présent, mais il pense qu'elles sont exactes.



La partie caméra arrière est d’ailleurs plus fine que chez les autres rendus. Si le module autour est légèrement plus épais cette année avec 2,05mm, les lentilles dépassent moins avec 1,73mm contre 2,33mm sur l’iPhone 14 Pro Max.

Il poursuit avec les nouveaux boutons capacitifs :

Comparing my CAD from last year to this year, one similarity is that any new designs is highlighted. Last year it was the new display with pill+hole cutout, and this year it's the solid state button! It also have some weird objects sits on top of it but not sticking to it. pic.twitter.com/0j9pPPcpwh — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 8, 2023

L'année dernière, c'était le nouvel écran avec une découpe en forme de pilule et de trou, et cette année, c'est le bouton à semi-conducteurs ! Il y a aussi des objets bizarres qui sont posés dessus mais qui n'y adhèrent pas.

L’explication, selon lui, c’est que les boutons ont une sorte de surcouche pour permettre la conduction et ainsi capter tous les gestes utilisateurs.



En revanche, la surprise concerne les iPhone 15 et 15 Plus qui auront également droit à des boutons à semi-conducteurs, mais pas les boutons de volume conjoints. C’est la première que l’on entend cela.

L’autre pour l'iPhone 15 Pro de cette année est qu'un bouton d'action pourrait émerger sur le côté, comme l'Apple Watch Ultra, permettant de nouvelles fonctions de raccourci sur le côté de l'iPhone.



Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d'iPhone 2023 en septembre lors de son traditionnel keynote de rentrée, avec probablement une hausse des tarifs pour les deux modèles "Pro" et la Dynamic Island sur les quatre appareils.