Le nom "iPhone 14" apparaît sur les emballages, une boîte blanche pour les "14 Pro"

Une photo montrant prétendument un onglet d'autocollant pour sceller une boîte de produit Apple semble confirmer le nom "iPhone 14" pour la prochaine série d'iPhone 2022 de la société. La photo a été mise en évidence par ShrimpApplePro sur Twitter, en lien avec un post sur le réseau social chinois Weibo.

Une image suspecte de l'iPhone 14 Pro

L'authenticité de l'image ne peut être confirmée, mais il n'est pas rare de voir des images d'emballages d'iPhone faire surface à l'approche de l'événement annuel d'Apple en septembre. La même chose s'est produite l'année dernière quelques semaines avant le lancement de l'iPhone 13, tout comme pour l'iPhone 12 en 2020.

Comme vous le savez, la plupart des fuites et sources fiables ont fait référence aux modèles d'iPhone 2022 comme la série "iPhone 14", bien que la convention de dénomination qu'Apple décide d'utiliser ne soit jamais confirmée jusqu'à l'annonce officielle du smartphone, qui est attendue cette année lors de l'événement "Far Out" du 7 septembre.



Le leaker affirme également que tous les modèles de la série iPhone 14 auront 6 Go de RAM - ce que l'analyste Ming-Chi Kuo et d'autres sources ont précédemment affirmé - et que les modèles Pro seront livrés dans une boîte blanche. Mais plusieurs personnes ont indiqué que les iPhone 14 Pro auraient 8 Go de RAM.

iPhone 14 Pro seal

According to them, this is the display’sdesign (😂)

All 6GB of ram, pro iPhone have a white box https://t.co/83REgWttPv pic.twitter.com/Uj2oihfgro — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 30, 2022

L'image de l'iPhone sur le dessus de la boîte laisse perplexe. Censée représenter le design de l'écran, elle n'affiche qu'une seule découpe alors qu'on attend une forme de pilule et un trou rond pour loger les composants de la caméra frontale et de Face ID.



En tout cas, Apple se concentre sur des tailles d'iPhone plus grandes cette année. Nous nous attendons à voir un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Cela signifie qu'il y aura des variantes non Pro et Pro dans deux tailles seulement, ce qu'Apple n'a jamais fait auparavant. On pense qu'Apple éliminera l'iPhone 14 mini de 5,4 pouces de la gamme 2022, car l'iPhone 13 mini ne se serait pas assez bien vendu.