Il achète un iPhone 14 Pro Max qui provoque la perte de son travail !

Après un week-end à se coucher tard, il est parfois difficile de reprendre le rythme de la semaine et se réveiller tôt le lundi matin. Comme beaucoup de personnes à travers le monde, vous utilisez probablement votre iPhone pour vous réveiller, attention, il n'est pas toujours bon de miser toute votre confiance sur votre iPhone !

Victime d'un bug iOS 16, son iPhone ne le sort pas de son sommeil

Depuis la sortie de l'iPhone original en 2007, Apple propose de vous réveiller chaque matin grâce à "Alarme" dans l'application Horloge, une fonctionnalité qui existe sur tous les smartphones vendus aujourd'hui et qui permet de remplacer un vrai réveil, ce qui fait de la place sur la table de chevet. Toutefois, est-ce que c'est aussi efficace qu'un authentique réveil ? La réponse de l'utilisateur Reddit hlgb2015 sera probablement non.



Récent acquéreur d'un iPhone 14 Pro Max, hlgb2015 comptait sur son précieux pour l'aider à se réveiller afin de se rendre au travail. Pour cela, le propriétaire de l'iPhone avait activé avant d'aller dormir : 4 alarmes différentes visant à l'inciter à sortir du lit et éviter plusieurs échecs de réveil consécutifs.

Malheureusement, l'iPhone a été victime d'un bug pendant la nuit. Malgré qu'il ait été branché sur une prise électrique, celui-ci s'est éteint, ce qui a provoqué l'impossibilité de déclencher les alarmes qui étaient programmées la veille. Contrairement aux vieux téléphones, un iPhone éteint est vraiment éteint et ne peut plus émettre d'alarme pour réveiller son utilisateur.

L'utilisateur Reddit explique :

Pour une raison inconnue, le téléphone s’est éteint pendant la nuit alors qu’il était toujours branché. Pour aggraver les choses, il ne voulait même pas s’allumer une fois que je me suis réveillé, donc je ne pouvais même pas appeler mon employeur..

Cet incident auquel a été confronté ce client n'est pas un cas isolé sur iOS 16, il a été remonté à plusieurs reprises depuis le lancement d'iOS 16 en septembre 2022 que certains iPhone pouvaient s'éteindre pendant leur cycle de charge. Le problème, c'est qu'en journée, on s'en aperçoit rapidement, mais la nuit, l'utilisateur dort paisiblement et s'en rend compte le matin avec un réveil qui n'a pas sonné.



Après quelques recherches, l'utilisateur Reddit s'est rendu compte que son iPhone avait été victime d'une erreur de mémoire, ce qui a provoqué son extinction immédiate et la difficulté à le redémarrer. Ce problème n'est pas non plus fréquent, mais n'existait quasiment pas avec les versions précédentes d'iOS 16.

Son employeur rompt son contrat de travail

Perdre son travail pour un retard est quand même excessif, non ? En réalité, l'utilisateur Reddit hlgb2015 venait d'arriver dans une nouvelle entreprise, ce qui signifie qu'il était en période d'essai. En général, l'employeur en profite pour vérifier si vous correspondez au travail, si vous avez une bonne intégration et surtout... Si vous êtes ponctuel.

Même si on pense que hlgb2015 n’était pas à son premier retard depuis la signature de son contrat de travail, le retard provoqué par l'iPhone qui s'est éteint a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase...



Toutefois, il n'y a aucune rancune envers Apple, surtout qu'il a rapidement retrouvé un autre travail quelques semaines après. L'utilisateur de Reddit explique :

C’est pour le moins malheureux; mais je ne blâmerais pas Apple dans cette histoire. Toute technologie peut tomber en panne à un moment donné sans avertissement.

Vous l'aurez compris, compter sur un iPhone sous iOS 16 pour vous réveiller n'est pas forcément "l'idée du siècle". Si vous n'avez jamais été victime de ce bug, n'oubliez pas que personne n'est à l'abri d'une "erreur de mémoire" qui provoque l'extinction brutale d'un iPhone (ou d'un autre smartphone).

L'astuce pour éviter de vous retrouver dans la même situation, c'est sans aucun doute d'avoir un plan B : un réveil physique en deuxième tentative après l'iPhone ou... votre Apple Watch. Vous avez la possibilité de définir une alarme sur watchOS, ce qui peut être une bonne idée si vous dormez avec votre montre connectée.