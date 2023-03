Nouvelle augmentation de prix en vue pour l'iPhone 15 Pro

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à venir en septembre seront probablement plus chers que les modèles précédents, selon Jeff Pu, un analyste technologique de la société d'investissement Haitong International Securities. Si les européens en prennent l'habitude, ce serait une première pour les américains qui n'auront plus droit à un prix de départ à 999 $.

Un prix revu à la hausse

Dans une note de recherche publiée cette semaine et vue par MacRumors, Pu prédit que les iPhone 15 Pro verront leur prix augmenter en raison de plusieurs mises à niveau matérielles annoncées, notamment un cadre en titane, des boutons à semi-conducteurs avec retour haptique grâce à des moteurs Taptic supplémentaires, une puce A17, une RAM plus importante (8 Go), un objectif périscopique pour un zoom optique accru sur le modèle Pro Max, et bien plus encore.

C'est la deuxième fois qu'une rumeur d'augmentation du prix des modèles iPhone 15 Pro circule, après une affirmation non vérifiée sur le site de médias sociaux chinois Weibo en janvier, mais il reste à voir si Apple le fera finalement. Aux États-Unis, le modèle haut de gamme a toujours été fixé à 999 $ depuis la sortie de l'iPhone X en 2017, tandis que le Pro Max a commencé à 1 099 $ depuis le lancement de l'iPhone XS Max l'année suivante.



En dehors des États-Unis, Apple a augmenté le prix des iPhone à de multiples reprises ces dernières années, en grande partie en raison des fluctuations des devises étrangères. En France, par exemple, l'iPhone 14 Pro commence à 1 329 euros, contre 1 159 euros pour l'iPhone 13 Pro.



Une augmentation des prix aux États-Unis est plausible compte tenu des taux d'inflation supérieurs à la moyenne. Apple a réussi à maintenir les prix de départ inchangés pendant six générations consécutives, mais il devient très compliquées pour la société de maintenir ses marges actuellement. On ne sait pas encore si l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus verront également leur prix augmenter par rapport à l'iPhone 14 et à l'iPhone 14 Plus, dont les prix de départ sont respectivement de 799 et 899 dollars outre-Atlantique.

Présentation dans six mois

Apple devrait annoncer ses iPhone 15 en septembre prochain. Les quatre partageront un port USB-C, une Dynamic Island et un design partiellement revu avec des bords légèrement arrondis. Les deux gammes auront évidemment de nouveaux coloris pour enrober le tout.