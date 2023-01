Vers une augmentation du prix des iPhone 15 Pro

Les modèles Pro de la future gamme iPhone pourraient subir une hausse de prix par rapport à l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, selon un nouveau rapport. mais attention, ce n’est pas la première fois qu’on évoque une hausse des tarifs sur l’iPhone, chose qui ne s’est toujours pas produit depuis des années, en tout cas sur les prix en dollars.

Un iPhone 15 Pro plus cher

Selon une rumeur provenant d'une source non vérifiée sur Weibo, Apple aurait prévu d’augmenter le prix des iPhone 15 Pro de cette année afin de creuser l'écart avec l'iPhone 15 Plus. Cependant, aucun ordre de grandeur n’a été partagé.

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max débutent respectivement à 999 $ et 1 099 $, ce qui signifie que toute augmentation de prix placerait les deux modèles haut de gamme au-dessus des 1 000 $ pour la première fois. En France, l’iPhone 14 de base dépasse déjà les 1000 € avec la baisse de l’euro face au dollar et à l’inflation en cours.



Le rapport ajoute qu'étant donné que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus bénéficieront d'un certain nombre de fonctionnalités actuellement exclusives aux modèles Pro, telles que Dynamic Island et l'appareil photo de 48 mégapixels, il sera encore plus important de différencier les deux gammes.



Le mois dernier, il a été rapporté qu'Apple est "sérieusement" préoccupé par les ventes de l'iPhone 14 Plus, qui commence à 899 $ - soit seulement 100 $ de moins que l'iPhone 14 Pro. En conséquence, l'entreprise étudie apparemment différentes stratégies de tarification pour stimuler les ventes des modèles standard de l'iPhone 15. On évoque d’ailleurs une baisse de 100$.



Cette information doit être prise avec les traditionnelles pincettes, à neuf mois de la sortie des nouveaux iPhone, d'autant qu'il s'agit d'une source sans antécédents vérifiés.



Apple va-t-elle augmenter le prix de son iPhone, fixé à 999 $ depuis l'iPhone X, mais qui est passé de 1 159 euros à 1329 euros en France avec l'iPhone 14 Pro ?