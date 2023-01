La production de test de l'iPhone 15 a démarré

Selon un tout nouveau rapport en provenance de la chaîne d'approvisionnement, Foxconn, le principal fournisseur d'Apple en Chine, a déjà commencé la production d'essai de l'iPhone 15. Le prochain modèle phare d'Apple est donc quasiment finalisé, les ingénieurs étant déjà tournés vers l'iPhone 16.

L'iPhone 15 entre en phase NPI

Selon le sérieux Economic Daily News, le principal fournisseur d'Apple a récemment "commencé à entrer dans la phase la production d'essai (NPI) de l'iPhone 15 haut de gamme, s'échauffant pour la production de masse", le quotidien révélant qu'Apple est toujours très dépendant de Foxconn, le plus grand fabricant d'iPhone dans sa chaîne d'approvisionnement. "New product introduction" (NPI) est le nom de cette phase.

Le calendrier de fabrication en Inde constituera un changement important dans le développement du prochain meilleur iPhone d'Apple cette année. Quelques semaines seulement après le début de la production de l'iPhone 15 en Chine continentale, elle commencera également en Inde. Cet écart était d'environ deux mois pour l'iPhone 14 et variait auparavant de six à neuf mois. Le premier iPhone haut de gamme fabriqué en dehors de la Chine était l'iPhone 12. Avant cela, ce n'était que les modèles "anciens" qui étaient fabriqués par les indiens depuis 2017.



En raison notamment de généreuses subventions gouvernementales, Apple et ses partenaires fournisseurs ont fortement investi dans la fabrication en Inde, toujours dans le but de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.

Les nouveautés des iPhone 15

Alors que la gamme ne devrait pas varier en nombre et en taille, l'iPhone 15 Pro Max pourrait en fait porter le nom d'iPhone 15 Ultra, chose en partie confirmée par EDN, tempérant toutefois que rien n'est arrêté à ce sujet.



D'après les récentes rumeurs, les quatre modèles seraient dotés de la Dynamic Island, et la version "Pro" aurait des boutons de volume haptiques en plus d'un cadre en titane à la place de l'acier inoxydable. Sans oublier une puce A17, toujours réservée aux iPhone 15 Pro et Pro Max / Ultra.



Pour la première fois, l'USB-C sera disponible grâce à un changement de conception important qui permettra à Apple d'être en conformité avec les règles européennes à venir.



De son côté, l'iPhone SE pourrait avoir été mis au placard. On ne sait pas si le futur iPhone SE 4 a été retardé ou purement et simplement annulé. Il devait voir le jour en 2024.