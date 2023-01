iPhone SE 4 : la sortie prévue en 2024 est annulée selon Kuo

Les iPhone les plus attendus sont sans aucun doute les iPhone Pro qui se renouvellent chaque année à la rentrée. Toutefois, Apple a aussi une grande clientèle pour les iPhone SE, des modèles au prix plus compétitif et avec des performances de milieu de gamme parmi les meilleures sur le marché. L'analyste Ming-Chi Kuo revient sur le devant de la scène après une révélation sur le casque AR/VR ce matin.

L'iPhone SE 4 est reporté

Ming-Chi Kuo est un analyste qui est considéré comme l'un des plus fiables, ses rapports et tweets sont régulièrement basés sur des informations qui viennent de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, l'analyste a ses propres sources.

Selon de récentes données qui sont arrivées aujourd'hui, Apple a prévenu ses fournisseurs que ses plans qui prévoyaient une sortie de l'iPhone SE 4 au cours de l'année prochaine sont annulés ou reportés.



Pour le moment, Apple continue de travailler sur les iPhone 15 qui sortiront au mois de septembre ou octobre au plus tard. L'iPhone SE n'est pas considéré comme une priorité en interne, malgré la forte demande dans les pays comme l'Inde, Taïwan...

Le géant californien estime que les iPhone SE actuels avec la puce A15 Bionic, l'écran Retina HD ou l'appareil photo grand-angle de 12 mégapixels ont encore beaucoup d'arguments pour une prolongation de commercialisation !

En ce qui concerne le design, c'est tout bénéfique pour Apple, car les consommateurs qui veulent un écran plus moderne avec encoche se rapprocheront d'un iPhone 13 mini ou iPhone 14 qui font régulièrement l'objet de promotions agressives chez les revendeurs.

Les raisons qui poussent Apple à retarder la sortie de l'iPhone SE 4

Le principal motif qui pousse Apple à ne pas sortir d'iPhone SE 4 en 2023 et 2024, c'est la puce 5G interne. La firme de Cupertino voulait absolument introduire son modem 5G dans l'iPhone SE 4 pour réduire le coût de fabrication, mais malheureusement, ce ne sera pas possible.



Pour faire simple, si l'iPhone SE 4 sort cette année ou en 2024, Apple devra toujours faire appel à Qualcomm qui fournit des puces 5G bien coûteuses. L'investissement est rentabilisé avec les iPhone haut de gamme, mais moins avec un iPhone de milieu de gamme. On connaît la politique d'Apple à ce sujet... Un maximum de marge de bénéfice, mais sans sacrifier la qualité des composants !



Dans un post sur Medium, Ming-Chi Kuo explique :

En raison des craintes que les performances de la puce 5G interne ne soient pas à la hauteur de celles de Qualcomm, Apple prévoyait initialement de lancer sa puce 5G en 2024 et de laisser l'iPhone SE 4 bas de gamme l'adopter en premier, puis de décider si l'iPhone 16 utiliserait sa puce de bande de base en fonction de l'état d'avancement du développement de l'iPhone SE 4. Cependant, l'annulation de l'iPhone SE 4 a considérablement augmenté les chances que Qualcomm reste le fournisseur exclusif de puces 5G pour la série des nouveaux iPhone 16 au deuxième semestre 2024, ce qui est mieux que le consensus du marché selon lequel Qualcomm commencera à perdre des commandes d'iPhone en 2024.

En attendant l'iPhone SE 4, il faudra se satisfaire de l'iPhone SE 3 qui est encore récent puisqu'il a été commercialisé en mars 2022. Vous pouvez d'ailleurs l'obtenir avec une belle réduction chez Amazon à 579€ (-8%) pour la quantité de stockage 128 Go.

