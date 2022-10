Apple prévoit plutôt un iPad pliable en 2024 qu'un iPhone Fold

Apple lancera probablement un iPad avec un écran pliable en 2024, a déclaré ce matin le cabinet d'analystes CCS Insight, qui prévoit que le géant technologique américain commencera bientôt à expérimenter la technologie pliable au sein de l'entreprise.



Dans le dernier rapport relayé par CNBC, CCS Insight prédit qu'Apple lancerait un iPad pliable dans deux ans, prenant de court ceux qui imaginaient plutôt un iPhone pliable. En effet, cette stratégie est contraire à celle des autres fabricants de smartphones comme Samsung qui ont lancé des smartphones pliables plutôt que des tablettes.

Un iPad pliable plutôt qu'un iPhone

Ben Wood, chef de la recherche chez CCS Insight, a expliqué dans une interview à CNBC :

Pour l'instant, cela n'a pas de sens pour Apple de faire un iPhone pliable. Nous pensons qu'ils vont éviter cette tendance et probablement tremper un orteil dans l'eau avec un iPad pliable.



Un iPhone pliable sera très risqué pour Apple. Tout d'abord, il faudrait qu'il soit incroyablement cher pour ne pas cannibaliser les iPhones existants.

Pour l'analyste, un iPhone pliable devrait probablement coûter environ 2 500 dollars, soit 1 000 dollars de plus qu'un déjà très cher iPhone 14 Pro Max. De plus, à ce niveau de prix, Apple n'aurait pas le droit à l'erreur. Sans quoi, le moindre problème pourrait s'avérer catastrophique pour l'entreprise.

Néanmoins, Apple n'a "pas d'autre choix que de réagir parce que la tendance aux appareils pliables prend de l'ampleur", a déclaré M. Wood, d'où le fait que la société commencera par un iPad.



Il a ajouté que cela donnerait à Apple une chance d'apprendre comment mettre en œuvre et adapter la technologie des écrans pliables et de "donner un nouveau souffle" à la gamme d'iPad.



Bien évidemment, tout cela ne sort pas de nul part. Les prédictions concernant un iPhone pliant existent depuis au moins quatre ans. L'année dernière, Ming-Chi Kuo de TF International Securities, un analyste réputé d'Apple connu pour ses prédictions crédibles, a déclaré que la société pourrait sortir un iPhone Fold en 2023.



Plus tôt cette année, la société d'études de marché Display Supply Chain Consultants a déclaré qu'il était peu probable qu'Apple entre sur le marché des smartphones pliables avant 2025 au plus tôt. Cependant, l'entreprise américaine explore la technologie pliable pour des écrans d'environ 20 pouces.



Apple travaillerait avec LG depuis 2017 pour créer un verre de couverture ultrafin qui pourrait être utilisé sur les produits pliables de la société...