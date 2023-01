Casque AR/VR d'Apple : Kuo affirme que l'annonce aura lieu avant l'été 2023 !

Les ingénieurs et développeurs d'Apple travaillent depuis plusieurs années sur un casque capable de mélanger la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ce futur produit a été annoncé par les rumeurs comme étant finalisé depuis plusieurs mois, il serait même prêt pour une présentation cette année !

Les rumeurs ne cessent d'en parler depuis plus de 5 ans, Apple va bientôt lancer un casque capable de proposer une expérience de réalité augmentée, mais aussi de réalité virtuelle. Ce casque s'intègrera dans l'écosystème Apple avec probablement une continuité avec les autres appareils déjà commercialisés. Apple pourrait offrir la même approche qu'avec l'iPhone, c'est-à-dire la mise à disposition d'un App Store où les utilisateurs pourraient télécharger des applications AR/VR à utiliser avec leur casque !



Ce projet qui fait rêver énormément de clients à travers le monde pourrait bien être dévoilé dès cette année. En effet, l'analyste Ming-Chi Kuo (qui a un palmarès hallucinant de rumeurs qui se sont révélées vraies) a tweeté cette nuit une information très intéressante à propos de la date approximative où Apple pourrait présenter son casque AR/VR.

Pour Kuo, il ne fait aucun doute que 2023 sera l'année où le casque AR/VR sera montré au public, toutefois Apple ne veut pas le faire à la rentrée en même temps que son événement annuel dédié aux nouveaux iPhone. En réalité, Apple aurait peur que le casque AR/VR fasse de l'ombre à la gamme iPhone 15 dans les médias.



La firme de Cupertino pourrait donc privilégier une annonce du casque avant la rentrée. Selon la déclaration de l'analyste sur Twitter, on peut s'attendre à une présentation dans le cadre d'un événement exceptionnel au printemps ou pendant la traditionnelle WWDC qui est d'habitude réservée aux annonces logicielles.

Autre information obtenue par Ming-Chi Kuo, c'est le processus de développement du casque AR/VR, selon ses propos, il ne serait pas encore totalement terminé, voici ce qu'il déclare :

Encore un peu de patience avant de découvrir ce nouveau produit sur lequel Apple travaille depuis plusieurs années. On espère que l'entreprise ne rencontrera pas d'autres difficultés qui pourraient repousser l'annonce à 2024 !

Apple's AR/MR headset development is behind schedule due to issues with mechanical component drop testing and the availability of software development tools, meaning that mass shipment of this device may postpone from the original 2Q23 to the end of 2Q23 or 3Q23. https://t.co/YitWBWxbRI