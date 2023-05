Apple partage le calendrier de la première journée de la WWDC 2023

Pour beaucoup de personnes, la WWDC ne représente qu'une chose : un événement qui sert à présenter les nouveautés logicielles et parfois quelques annonces matérielles. Cependant, la WWDC c'est bien plus que cela, c'est un événement de plusieurs jours qui permet à Apple de faire découvrir à sa communauté de développeurs tous les nouveaux outils et innovations mis à leurs dispositions.

Jour 1 - Le programme

En France, l'Apple Event aura lieu le 5 juin prochain en soirée à partir de 19h00, mais en Californie, il sera 10h00 quand Apple présentera iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10... La firme de Cupertino a concocté une journée merveilleuse pour les développeurs qui feront le déplacement à l'Apple Park pour participer à la keynote. En effet, après l'Apple Event, les développeurs pourront se retrouver entre eux (avec certainement la présence de Tim Cook) pour partager un repas et même visiter l'Apple Park !



Après les annonces, les développeurs se rendront à 12h00 au Caffè Macs, une gigantesque cafétéria où ils pourront déjeuner et discuter des incroyables annonces qu'ils viendront d'entendre quelques minutes auparavant. Dès 13h30, Apple leur donnera rendez-vous dans une salle de réunion à la "plateforme État de l'union", peut-être l’opportunité d'approfondir les annonces qui ont été faites et de répondre aux questions.

À partir de 15h00, les développeurs pourront rencontrer les équipes d'Apple, autrement dit les membres de la direction de l'entreprise ou encore les développeurs qui travaillent quotidiennement sur les logiciels d'Apple. L'occasion de partager des points de vue et même de parler du futur des systèmes d'exploitation sur les produits Apple.



La journée se terminera par une visite de l'Apple Park appelée "visite : à l'intérieur de l'anneau", l'entreprise précise que les développeurs doivent s'inscrire pour découvrir l'Apple Park, ses espaces verts, ses bureaux, ses lieux de divertissements...

Dès le lendemain, Apple planifiera des sessions spéciales à l'Apple Developer Center, un espace dédié aux développeurs qui se trouve dans un endroit isolé à l'Apple Park. Malheureusement, l'entreprise n'a pas dévoilé les sessions qui seront organisées, mais on imagine que quelques jours avant le début de la WWDC 2023, les développeurs recevront un programme avec la liste des sessions où ils pourront s'inscrire.

Quel programme pour l'Apple Event d'ouverture ?

En tant que client Apple, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'événement qui présentera les nouveautés logicielles.

D'après les rumeurs, on peut s'attendre à une présentation d'iOS 17, d'iPadOS 17, de tvOS 17, de macOS 14 et de watchOS 10. Apple dévoilera toutes les nouvelles fonctionnalités et lancera le programme de bêta aux développeurs dans la foulée.



En ce qui concerne les annonces matérielles, les rumeurs assurent qu'Apple va présenter un casque de réalité mixte (AR+VR) baptisé "Reality Pro" avec un logiciel qui lui sera dédié. Autre annonce, celle du MacBook Air avec un écran de 15 pouces, le géant californien révèlera ses caractéristiques et la puce intégrée (qui devrait toujours être la puce M2).