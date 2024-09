La PS5 Pro de Sony serait 3x plus rapide et prévue pour fin 2024

C'est un secret digne de la comedia del arte, Sony prépare l'arrivée d'une PS5 Pro qui marquerait la fin de la première partie de vie de la PlayStation 5. Après des rumeurs plus ou moins crédibles, les informations sont désormais bien plus précises. Ainsi, la PlayStation 5 Pro pourrait inclure un GPU beaucoup plus puissant, jusqu'à trois fois plus rapide pour certaines tâches que les modèles PS5 existants, d'après le YouTubeur Moore's Law is Dead qui affirme avoir eu accès à un document de présentation technique de la PS5 Pro et Tom Henderson d'Insider Gaming qui confirme l'ensemble.

Une capacité de calculs phénoménal pour la PS5 Pro

Un GPU de haute volée

Les captures d'écran du document technique mentionnent 67 téraflops de calculs en virgule flottante 16 bits (et donc 33,5 téraflops en simple précision), soit une amélioration considérable des performances de rendu par rapport à la PS5. La PS5 actuelle est une console de 10,28 téraflops en simple précision, mais la comparaison directe des téraflops entre ces consoles est compliquée en raison des changements apportés à l'architecture RDNA d'AMD. Selon les experts, la comparaison entre la PS5 de base et la PS5 Pro serait plus proche de 10,28 téraflops contre environ 17 téraflops.

Le ray-tracing x4

Il semble que Sony pourrait passer d'une Radeon RX 6700 d'AMD dans la PS5 à quelque chose de proche de la Radeon RX 7800 XT. Cela pourrait offrir des performances plus impressionnantes pour les jeux à ray-tracing, jusqu'à 4 fois supérieures. De quoi permettre à un jeu comme GTA 6 de briller de mille feux, sans ralentissement. Le ray-tracing de l'iPhone 15 Pro serait largué.

Une mémoire encore plus vive

Mieux, Henderson précise que la PS5 Pro suivrait la récente refonte de la PS5 Slim avec la prise en charge d'un lecteur de disque amovible. Il a également indiqué que la PS5 Pro pourrait disposer d'une mémoire système plus véloce à 576 Go/s (soit une augmentation de 28 % par rapport à la PS5), ainsi que d'un matériel audio plus performant, capable de traiter davantage d'effets. La PS5 Pro serait également équipée du même processeur que la PS5 de base, avec un "mode de fréquence élevée du processeur" permettant d'augmenter les fréquences jusqu'à 3,85 GHz. Cela représenterait un gain de performance de 10 % par rapport à la PS5 standard, mais Henderson rapporte que l'activation de ce mode entraînerait un ralentissement du GPU d'environ 1,5 %.

PSSR

Ce n'est pas tout. Les documents, postés sur le portail des développeurs de Sony, mentionnent également le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Selon les rumeurs, ce système utiliserait l'apprentissage automatique de la PlayStation pour la mise à l'échelle des images, à l'instar du MetalFx d'Apple, du DLSS de Nvidia ou du FSR d'AMD. Cela pourrait bien inclure la mise à l'échelle des résolutions 8K dans les versions futures et contribuer à améliorer les performances du ray tracing sur le matériel PS5 Pro annoncé par la rumeur.

Date de sortie possible

Si le YouTuber a un bilan mitigé en termes de rumeurs sur les consoles, le fait qu'Henderson ait corroboré les informations donne du corps à l'information. Le journaliste assure même que les studios de Sony ont testé les devkits de la PS5 Pro depuis septembre, et que les tiers y ont eu accès en janvier. Henderson avait annoncé l'an dernier une PS5 Pro pour novembre 2024, il semble que tout soit sur les rails.



