iPhone 15 : une augmentation des prix est à prévoir selon un analyste

Après la révélation du prix très élevé de l'Apple Vision Pro, Apple serait en train de nous préparer une autre mauvaise surprise avec cette fois-ci les tarifs des iPhone 15 qui seraient en hausse (du moins aux États-Unis) pour l'ensemble des modèles. Derrière cette initiative, Apple souhaiterait augmenter le prix de vente moyen (ASP) d'environ 100$.

Une hausse des tarifs pour faire plaisir aux investisseurs ?

Tous les ans, avant la sortie d'un nouvel iPhone, c'est la même inquiétude et la même question : "est-ce qu'Apple va maintenir les prix de ses iPhone par rapport à la génération actuelle ou va augmenter les tarifs pour la prochaine génération ?". À cette question, l'analyste Daniel Ives de Wedbush répond avec certitude qu'il y aura bien une augmentation des prix pour la gamme iPhone 15. Derrière cette initiative, Apple souhaiterait atteindre deux objectifs :

Faire en sorte que sa marge de bénéfice ne soit pas touchée à cause de la probable augmentation des coûts de fabrications des iPhone 15

Augmenter le prix de vente moyen (ASP) pour les prochains iPhone de 100$

Cette stratégie d'Apple arriverait pile au bon moment, selon Daniel Ives, le conseil d'administration de l'entreprise aurait conscience qu'il y a actuellement dans le monde 250 millions d'iPhone vieillissants, dont une bonne partie, qui n'auront pas la possibilité d'installer iOS 17 à la rentrée. Les renouvellements d'iPhone vont littéralement exploser dès septembre, car c'est bien connu, les clients Apple sont parmi les plus fidèles quand ils arrivent au moment de choisir leur nouveau smartphone.



L'analyste de Wedbush est convaincu que l'iPhone 15 parviendra à persuader de nouveaux clients, ainsi que les propriétaires actuels d'iPhone. Il prévoit que le prix de vente moyen d'un nouvel iPhone sera de 925 dollars, soit 100 dollars de plus que le prix généralement pratiqué par Apple au cours des 18 derniers mois.



Est-ce que cette augmentation tarifaire s'appliquera également aux pays de l'Union européenne ? Ce n'est pas sûr, car les tarifs des iPhone 14 sont déjà plus élevés qu'aux États-Unis pour compenser la baisse de valeur de l'euro face au dollar. On espère quand même qu'Apple a conscience que proposer l'iPhone 14 à minimum 1 019€, c'est beaucoup trop et qu'aller plus loin pourrait faire fuir les clients, surtout en période d'inflation !

Les services vont continuer leurs croissances

Daniel Ives a également mentionné dans son rapport la bonne santé des services d'Apple. Le géant californien a réalisé une percée dans ce segment ces dernières années grâce à des services toujours plus populaires, on pense par exemple à iCloud, Apple Music, Apple Arcade, l'App Store...

Ives estime qu'on ne peut être qu'optimiste concernant l'avenir des services chez Apple, ils vont continuer à augmenter les revenus du segment et pourquoi pas atteindre les 100 milliards de dollars sur 12 mois.



N'oublions pas quand même qu'Apple gagne essentiellement de l'argent avec ses services grâce à l'App Store qui génère des sommes colossales. En 2024, Apple va être contraint d'ouvrir la porte aux stores tiers en Europe, ce qui va diminuer les téléchargements et les transactions financières sur l'App Store.



Source