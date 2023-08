Un analyste prédit une baisse de la demande des iPhone 15 à cause de plusieurs facteurs !

Depuis plusieurs semaines, des déclarations pointent toutes du doigt des ventes "moins solides" pour les iPhone 15 que pour les iPhone 14 qui ont été commercialisés en septembre 2022. Si Foxconn ou même Sony s'attendent à une faiblesse dans les ventes d'Phone 15, l'analyste Jeff Pu croît lui aussi à une baisse de performance.

La gamme iPhone 15, une future déception ?

Comme à son habitude, Apple va mettre "le paquet" pour nous convaincre de renouveler notre iPhone et pour attirer les utilisateurs de smartphones sous Android. Toutefois, cette année devrait être spéciale, car il y a un contexte économique difficile (inflation) qui pourrait inciter les consommateurs à ne pas renouveler leur iPhone et conserver leur modèle actuel qui fonctionne toujours, on parle aussi des difficultés de production à cause de Sony et de LG.



Selon Jeff Pu qui s'est exprimé dans une note envoyée à 9to5mac, Apple pourrait couper temporairement la production de l'iPhone 15 quelques jours avant la commercialisation pour éviter de se retrouver avec un surplus dans les stocks. L'analyste estime que cette stratégie serait liée à une baisse des ventes dont Apple aurait déjà conscience.

En effet, Pu considère qu'Apple devrait vendre au total 77 millions d'unités d'iPhone 15, alors qu'avant l'entreprise avait fixé l'objectif à 83 millions d'unités. L'analyste affirme que cette baisse dans les prévisions est liée à une "prise de conscience de dernière minute" chez Apple, l'entreprise sait que la demande sera moins importante que pour les iPhone 14, essentiellement à cause de deux fournisseurs qui vont retarder l'assemblage :

Sony qui a annoncé à Apple ne pas pouvoir fournir autant de capteurs photo que demandé

LG qui a des difficultés avec le nouvel écran aux contours plus fins. Samsung Display n'est pas en capacité de prendre en charge les commandes de LG Display que le fournisseur ne pourra pas traiter.

L'analyste a confié dans sa note que la gamme iPhone 15 sera loin d'être un échec, car les ventes seront très nombreuses, cependant, comparé à des lancements précédents, les expéditions seront plus faibles cette année à cause des problèmes des fournisseurs, du contexte économique, mais aussi de la hausse des prix. Jeff Pu rejoint tous les autres analystes et leakers qui ont mentionné ces dernières semaines une hausse des tarifs des iPhone 15. Pu estime que cette énième évolution tarifaire devrait décourager énormément de consommateurs de passer aux iPhone 15.



L'analyste a conclu son rapport en déclarant que "La réduction du plan de construction avant le lancement n'est pas un signal positif et la hausse potentielle des prix de l'iPhone 15 Pro Max pourrait également freiner la demande finale". À voir maintenant comment se passera la commercialisation des iPhone 15 !