iPhone 15 Pro : l’augmentation des prix n’affectera pas la demande selon des analystes

Sur un marché des smartphones où les ventes sont au plus bas depuis le début de l’année, Apple va tenter une approche risquée avec ses iPhone 15 Pro : une augmentation de prix. Si certains analystes pensent que cela pourrait dissuader les consommateurs Apple de renouveler leur iPhone, ce n’est pas le cas des analystes de Wedbush qui affirment que la demande sera la même avec ou sans augmentation des prix !

Vers des ventes record ?

Selon le cabinet d’analyse Wedbush, une augmentation du prix de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max est à anticiper. Cette perspective peut surprendre, d’autant plus dans un contexte économique mondial tendu. Mais pourquoi Wedbush semble-t-il si confiant quant à cette stratégie d’Apple ?



La justification majeure avancée est liée aux avancées technologiques intégrées au nouvel iPhone, notamment en ce qui concerne les puces et les batteries de l’iPhone 15 Pro/Max. Apple a toujours été à la pointe de l’innovation et ces améliorations matérielles seraient suffisamment intéressantes cette année pour justifier une hausse du tarif.

Cependant, l’augmentation des prix pourrait-elle entraîner une baisse de la demande ? Pas du tout selon Wedbush. Ils ont plusieurs arguments à ce sujet :

Premièrement, le prix réel payé par les consommateurs serait en réalité moins élevé que le prix affiché par Apple. Ceci est dû aux remises et aux offres promotionnelles proposées par les opérateurs téléphoniques. Deuxièmement, Wedbush anticipe un “mini super cycle” de renouvellement des iPhone. Ils estiment que presque 25% des 1,2 milliard d’utilisateurs d’iPhone dans le monde n’ont pas changé d’appareil depuis au moins 4 ans. Cet énorme bassin de potentiels acheteurs serait donc prêt à investir dans un nouveau modèle, malgré une éventuelle hausse des prix.

De manière globale, selon les analyses de Wedbush, l’augmentation des prix de l’iPhone 15 Pro ne serait qu’une petite épine dans le pied d’Apple, loin de freiner la demande anticipée pour ce nouveau modèle d’iPhone. Reste à voir si ces prédictions se réaliseront après la grande révélation du 12 septembre.



Source