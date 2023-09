Apple lance le compte à rebours de l'événement du 12 septembre sur YouTube

Est-ce qu'il y aura d'autres annonces ? Ce n'est pas à exclure. Certaines rumeurs ont mentionné que d'autres produits pouvaient être dans les starting-blocks pour un lancement imminent, celles-ci ont cité l'AirTag 2, l'AirPods Max 2 ou encore les AirPods 4 . Apple a conscience que sa gamme AirPods est très précieuse et qu'il est important de la renouveler régulièrement, car elle participe à la croissance du segment des wearables dans les résultats financiers.

Viendront ensuite les annonces des nouvelles Apple Watch, le géant californien devrait révéler deux nouveaux modèles qui permettront de redynamiser les ventes dans les mois et trimestres à venir :

Rejoignez-nous pour un événement Apple spécial le 12 septembre à 10 h HP. Définissez un rappel maintenant et nous vous informerons avant le début du spectacle.

Bonne nouvelle si vous comptez suivre l'Apple Event de la rentrée sur YouTube, Apple vient de lancer le compte à rebours de son événement via sa chaîne YouTube utilisée pour diffuser ses grands rendez-vous en direct. Si vous avez un compte sur YouTube, vous pouvez dès à présent cliquer sur le bouton "M'avertir", ce qui vous permettra de recevoir un petit rappel de YouTube quelques minutes avant le lancement du direct. Pour accompagner l'ouverture de la "salle d'attente", Apple a ajouté une courte description :

Le 12 septembre à 19h00 (heure française) aura lieu l'événement annuel de la rentrée. Baptisé " Wonderlust ", l'Apple Event aura pour objectif de présenter la gamme iPhone 15, de nouvelles Apple Watch et pourquoi pas d'autres surprises... À quelques jours du début de ce grand rendez-vous, Apple fait monter l'adrénaline sur YouTube en démarrant le compte à rebours !

