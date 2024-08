Apple parle d'un évènement différent pour le keynote "Let Loose"

Comme vous le savez, Apple a prévu un événement spécial le 7 mai prochain, probablement pour présenter une toute nouvelle gamme d'iPad, ainsi que leurs accessoires. L'événement sera, une fois de plus, préenregistré, mais l'entreprise présente désormais son prochain keynote comme un « événement Apple différent ».

Un keynote particulier ?

Depuis quelques jours, la société dirigée par Tim Cook fait la promotion de son événement « Let Loose » sur les réseaux sociaux les plus populaires tels qu'Instagram et Facebook. C'est déjà assez inhabituel en soi, mais ce qui a attiré notre attention c'est le message qui accompagne les publicités.

Nous préparons quelque chose de spécial pour vous. Rejoignez-nous le 7 mai pour un événement Apple d'un genre différent.

Si les illustrations avec un Apple Pencil ne laissent que peu de doutes quant au sujet principal du keynote du 7 mai, le « genre différent » d'événement interroge.

Premièrement, Apple n'organise généralement pas d'événements en mai, car elle tient toujours sa WWDC début juin. Deuxièmement, l'horaire inhabituel interpelle, la conférence étant prévue à 7 heures du matin, heure de Cupertino, et 16 h, heure de Paris. Mais cela ne justifie certainement pas ce qualificatif.



On peut imaginer qu'Apple innove sur la forme, utilisant ses propres technologies comme elle l'a fait avec le dernier keynote en date. En octobre dernier, pour les Mac M3, elle a proposé une conférence numérique de 30 minutes entièrement filmée à l'iPhone 15 Pro. Mais que pourrait-elle faire pour se démarquer selon vous ? Une conférence sans bla-bla et axé uniquement sur les produits ?



Tout ce que l'on sait, c'est qu'un événement physique aura lieu à Londres.

À quoi s'attendre lors du keynote du 7 mai

Pour ceux qui n'auraient rien suivi des rumeurs, Apple devrait présenter une nouvelle génération d'iPad Pro 2024 avec des écrans OLED et une puce M4. Du côté de l''iPad Air, la sixième génération bénéficiera également d'une mise à jour matérielle avec la puce M2, mais surtout l'arrivée d'une variante de 12,9 pouces.



Côté accessoires, on parie sur un nouveau Magic Keyboard en aluminium et sur un Apple Pencil 3.