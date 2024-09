Apple lance la vidéo pour l'événement WWDC 2024 sur YouTube

Comme à chaque événement qui annonce de nouveaux produits, services et mises à jour, Apple propose une retransmission de l'événement sur son site internet, sur l'application Apple TV et sur YouTube. Même s'il s'agit d'un site appartenant à Google, la firme de Cupertino n'a pas envie de se priver d'une belle audience qui pourrait générer une "hype" supplémentaire autour de ses annonces.

Rendez-vous le 10 juin à 19h00

Dans une semaine aura lieu l'événement d'ouverture de la WWDC 2024, l'occasion pour Apple de présenter au monde entier ses nouvelles mises à jour qui seront en bêta tout l'été et disponibles pour tous les utilisateurs dès le mois de septembre. Pour ce rendez-vous annuel très attendu par les clients Apple et les développeurs, la firme de Cupertino va retransmettre son événement en direct sur YouTube.



Chaque Apple Event diffusé sur YouTube arrive à rassembler plusieurs centaines de milliers de personnes, voire plus d'un million quand il y a une grosse annonce comme la nouvelle gamme d'iPhone.

Apple a publié la vidéo d'attente aujourd'hui sur son compte YouTube officiel, on peut apercevoir la date et l'heure de l'événement et s'inscrire pour recevoir une notification de l'application YouTube afin d'être sûr de ne pas rater le début de l'Apple Event.



Voici ce que dit la description de la vidéo :

Rejoignez la communauté mondiale des développeurs pour une semaine de technologie, de communauté et de créativité. La WWDC24 démarre le 10 juin à 19h00. Réglez un rappel dès maintenant et nous vous avertirons avant le début de l'événement.

La WWDC 2024 permettra de lever le voile sur les nouvelles mises à jour :

iOS 18

iPadOS 18

macOS 15 (qui n'a pas encore de nom)

visionOS 2

watchOS 11

tvOS 18

L'intelligence artificielle devrait être au cœur de l'événement d'ouverture de la WWDC 2024, on peut s'attendre à des fonctionnalités IA dans les différentes mises à jour ainsi qu'à l'annonce d'un partenariat entre Apple et OpenAI pour améliorer Siri.