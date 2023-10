Apple Event "Scary Fast", un événement 100% virtuel ? Pas vraiment...

Pour son événement du 31 octobre à 1 heure du matin (heure de Paris), Apple a choisi un Apple Event 100% virtuel, c'est-à-dire pas d'invitation massive de journalistes, développeurs et influenceurs à l'Apple Park. Toutefois, selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple organise quand même un rendez-vous avec plusieurs influenceurs à New York et Mexico.

Apple ne se sépare pas des influenceurs pour cet Apple Event

Dans la nuit du 31 octobre, à 1 heure du matin, Apple diffusera en ligne son événement tant attendu "Scary Fast", centré principalement sur les révélations concernant de nouveaux Mac. Cet événement a été initialement annoncé comme une expérience 100% virtuelle, sans aucune invitation étendue aux journalistes ou influenceurs pour rejoindre le prestigieux Apple Park à Cupertino. Cependant, de nouvelles informations suggèrent une touche de réalité à cet événement virtuel.



Alors que Cupertino restera silencieux, les villes de New York et Mexico seront témoins de soirées visionnage exclusives organisées par Apple. Ces soirées rassembleront des influenceurs et membres de la presse, triés sur le volet, pour une expérience en personne de l'événement "Scary Fast". C'est Mark Gurman, le journaliste bien renseigné de Bloomberg, qui a d'abord levé le voile sur cette stratégie d'Apple, une information plus tard confirmé par plusieurs influenceurs via des posts Instagram.

Apple n'est pas étranger à l'idée de mélanger le virtuel et le réel. La compagnie détient un appartement discret dans la ville de New York où elle orchestre occasionnellement des conférences de presse et des briefings sur les produits. En février dernier, un événement dédié au jeu y a été organisé, mettant en lumière Apple Arcade et les jeux Mac pour une poignée de journalistes et d'influenceurs.



À des milliers de kilomètres de là, au cœur de Mexico, une sélection d'influenceurs internationaux sera également accueillie pour un événement semblable. Bien que ces rassemblements soient de moindre envergure comparée aux grandioses événements habituellement tenus au Steve Jobs Theater, ils incarnent une tentative d'Apple de maintenir une connexion humaine dans ses événements.