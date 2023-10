Apple n'a pas annoncé d'accessoires USB-C lors du Scary Fast

Plusieurs indiscrétions avaient mentionné la semaine dernière qu'Apple allait renouveler massivement les accessoires Mac pour y intégrer... la connectique USB-C. Au premier abord, on s'était tous dits : "c'est logique puisque la transition vers l'USB-C devient une obligation pour les constructeurs comme Apple dès l'année prochaine en Europe". Visiblement, Apple n'a pas profité de son événement Scary Fast pour abandonner le Lightning, les accessoires Mac vont conserver l'ancienne connectique au grand désespoir des clients Apple qui espéraient se débarrasser du Lightning pour une connectique unique et universelle.

Pas d'annonce USB-C dans l'Apple Event

Le Lightning n'a jamais été une source de problème, la connectique a rapidement trouvé sa place dans l'écosystème Apple et nous l'avons tous apprécié pendant de longues années. Le souci du Lightning en 2023, c'est que la connectique n'est plus la seule dans l'écosystème, elle partage sa place avec l'USB-C qui est présent sur les MacBook, les iPad et même la dernière gamme d'iPhone.



Quand un utilisateur possède plusieurs appareils Apple, cela peut être frustrant d'avoir deux connectiques distinctes, cela nécessite d'avoir toujours le bon câble près de soi et très souvent ce n'est pas le cas. Bien que l'iPhone 15, les AirPods Pro 2 et les derniers iPad soient équipés d'un port USB-C, on s'attendait à ce que les accessoires Mac adoptent également cette connectique. Mais cela n'a pas été le cas...

Comme vous avez pu le remarquer, l'événement Scary Fast n'a pas fait l'objet d'annonces mentionnant l'USB-C, Apple a divulgué de nouveaux MacBook Pro et iMac, mais n'a pas indiqué passer en USB-C le Magic Keyboard, le Magic Trackpad ou encore la Magic Mouse.



Quand l'Apple Store a rouvert ses portes, un rapide coup d'œil a permis de déterminer que les trois accessoires cités ci-dessus ont toujours une connectique Lightning avec un câble USB-C vers Lightning de fournie dans le coffret.



Il va être intéressant de voir si les accessoires de Mac vont migrer vers l'USB-C dans les prochains mois. Toutefois, ce qui laisse penser que ce ne sera pas le cas, c'est que si la firme de Cupertino avait réellement l'intention de le faire, la transition se serait réalisée lors de l'annonce des nouveaux Mac. Puisque pourquoi maintenir une vieille connectique sur des accessoires fournis avec de nouvelles générations de Mac ?