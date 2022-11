iPhone 15 Pro : augmentation majeure de la vitesse de transfert des données selon Kuo

Apple proposera une nouvelle gamme d'iPhone en septembre 2023, la prochaine génération devrait marquer l'arrivée du port USB-C, la nouvelle connectique en vogue dans l'écosystème Apple et en partie obligée par l'Union européenne. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, le passage vers l'USB-C sur les iPhone 15 Pro devrait offrir des vitesses de transfert de données nettement plus importantes.

L'USB-C sera plus performant que le Lightning

C'est quasiment sûr à 99,9% qu'Apple proposera de l'USB-C sur les iPhone 15, les analystes ne cessent de le répéter dans leurs rapports et l'UE a tellement insisté pour imposer l'USB-C qu'Apple n'a aujourd'hui plus le choix !

Selon les dernières informations recueillies par Ming-Chi Kuo, la migration du Lightning vers l'USB-C est un succès sur les phases de test, tout se déroule comme Apple l'espérait. Les sources venant de la chaine d'approvisionnement sont très optimistes quant à l'intégration de cette nouvelle connectique sur l'iPhone.



Pour l'analyste, Apple ne proposera pas exactement la même connectique USB-C sur l'ensemble de la gamme. Kuo affirme que seuls les deux modèles les plus chers (l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max) bénéficieront de taux de transfert plus rapides.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus conserveront des vitesses de transferts identiques à la prise Lightning, autrement dit au grand maximum 480 Mpps, une vitesse assez décevante quand on compare à ce qui se fait en ce moment sur les smartphones sous Android !

En ce qui concerne les iPhone 15 Pro et Pro Max, l'USB-C sera capable de gérer des vitesses pouvant aller jusqu'à... 20 ou 40 Gbit/s, cela est équivalent à de l'USB-C 3.2 ou du Thunderbolt 3, autant dire que c'est une sacrée différence par rapport aux 480 Mbits qu'auront les iPhone 15 non Pro.



Cette décision est volontaire de la part d'Apple, l'entreprise souhaite valoriser les iPhone Pro afin qu'ils aient de meilleures caractéristiques et donc qu'ils incitent plus facilement les consommateurs à l'achat. Cette technique fonctionne à merveille... Il n'y a qu'à observer les ventes des iPhone 14 pour s'en rendre compte !

Dans son rapport, Kuo déclare :

Je prédis que les iPhone 15 Pro & 15 Pro Max tiendront au moins l'USB 3.2 ou le Thunderbolt 3. Cette mise à niveau des spécifications signifie que l'expérience utilisateur de transfert et de sortie vidéo filaires s'améliorera considérablement. Cette mise à niveau des spécifications et la nouvelle tendance stimuleront la demande de l'écosystème Apple de puces de transfert à grande vitesse et l'imitation de ses concurrents (presque tous les téléphones Android ne prennent actuellement en charge que l'USB 2.0), et elle est également propice à la croissance de l'industrie de la conception de circuits intégrés de transfert à grande vitesse.

C'est la première fois qu'un analyste ou leaker s'exprime avec autant de détails sur la connectique USB-C à venir sur les nouveaux iPhone. D'autres informations plus précises arriveront probablement par la suite, on peut quasiment être sûr que les futurs iPhone possèderont tous l'USB-C. Apple a aujourd'hui conscience que la connectique Lightning n'est plus acceptée sur le marché.