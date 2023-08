Un autre iPhone 15 repéré dans la base de données réglementaire indienne

Un deuxième modèle d'iPhone 15 supposé a été repéré dans la base de données réglementaire de l'Inde, quelques semaines avant l'annonce officielle de l'appareil. La semaine dernière, nous avions déjà vu un nouveau téléphone Apple être ajouté dans la base indienne.

Encore repéré en Inde

Le listing du Bureau of Indian Standards (BIS), repéré par MySmartPrice, montre un smartphone Apple portant le numéro de modèle "A3090". La semaine dernière, un appareil Apple portant le numéro de modèle "A3094" est apparu dans la base de données du BIS. Pour information, l'iPhone 14 porte les numéros de modèle A2649, A2881, A2884, A2883 et A2882 selon les variantes et les régions du monde. Il n'existe actuellement aucun appareil Apple portant les numéros de modèle A3090 et A3094 et, comme les numéros de modèle de l'iPhone augmentent de manière logique avec chaque génération, il est très probable que ces appareils appartiennent à la gamme imminente de l'iPhone 15.

En août 2022, quelques semaines avant l'annonce de la gamme iPhone 14, un seul modèle d'iPhone 14 a été repéré dans la base de données du bureau indien avec le numéro de modèle A2882. Il s'agissait en fait du modèle standard de l'iPhone 14 conçu pour "d'autres pays et régions".



Le fait que de nouveaux appareils Apple soient repérés dans des bases de données réglementaires mondiales indique que le lancement est imminent. Selon les rumeurs, Apple prévoit d'annoncer la gamme iPhone 15 lors d'un événement qui aura lieu le mardi 12 septembre, nous devrions avoir la confirmation d'ici quelques jours.

Les nouveautés des iPhone 15

D'après ce que l'on sait, Apple équipera tous les smartphones de la série "iPhone 15" d'une encoche nouvelle génération, la célèbre Dynamic Island. L'entreprise devrait remplacer le Pro Max par le modèle Ultra cette année, différencié par l'arrivée d'un capteur périscopique permettant un zoom 6x voire 10x.



L'iPhone 15 Ultra et l'iPhone 15 Plus seraient dotés d'un écran de 6,7 pouces, comme l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro Max. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro devraient être dotés d'un écran de 6,1 pouces, comme leurs prédécesseurs. Aucun changement n'est attendu à ce niveau, si ce n'est des bordures plus fines autour de la dalle.



Selon les fuites les plus crédibles, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seront équipés du processeur A16 Bionic qui équipe la gamme iPhone 14 Pro existante. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra, en revanche, devraient être équipés de la puce A17 gravée en 3 nm, ainsi que d'un nouveau châssis en titane et d'un bouton Action programmable.



L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus devraient être dotés d'un appareil photo principal de 48 mégapixels. Côté coloris, ce serait le vert pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, le bleu foncé et le gris titane pour les modèles Pro et Ultra.