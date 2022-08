L'iPhone 14 aurait été repéré dans les dépôts réglementaires indiens

Un nouvel appareil Apple a été repéré au Bureau of Indian Standards (BIS). Comme le rapporte MySmartPrice, ce modèle encore inconnu pourrait être l'iPhone 14. Ce serait la première fois que la société basée à Cupertino officialise son prochain téléphone phare.

Un premier dépôt pour l'iPhone 14

L'appareil a été enregistré sous le numéro de modèle "A2882", qui correspondrait à l'un des modèles standard de l'iPhone 14 (et donc pas l'iPhone 14 Pro, ni l'iPhone 14 Pro Max). À titre de comparaison, l'iPhone 13 porte les numéros de modèle A2482, A2631, A2634, A2635 et A2633, ce qui semble être la première fois que l'iPhone a été vu officiellement, à condition que le numéro de modèle soit authentique.

Les nouveaux appareils Apple repérés dans les bases de données réglementaires indiquent généralement que leur lancement est imminent. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de dévoiler la gamme de l'iPhone 14 lors d'un événement le mercredi 7 septembre. Cela nous laisse environ deux semaines.



Plus tôt dans la journée, Bloomberg a rapporté qu'Apple commencera la production de l'iPhone 14 en Inde environ deux mois après l'expédition de la première vague d'appareils depuis la Chine, les partenaires de fabrication tentant de reproduire l'opération complexe de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone dans un autre pays pour la première fois lors d'un lancement majeur.



En ce qui concerne les nouveautés, si les iPhone 14 de bases ne seront pas très gâtés avec simplement un meilleur appareil photo avant, de nouveaux coloris et une taille "Max" qui remplace l'iPhone 14 mini, les iPhone 14 Pro auront droit à la nouvelle puce A16, à 8 Go de RAM, à un design sans encoche, à un écran toujours allumé ainsi qu'un capteur photo principal de 48 mégapixels. Une recharge plus rapide serait également prévue, sur les quatre modèles.



Réponse dans quelques jours !