Les premiers iPhone 14 produits en Inde finalement attendus fin octobre

Bien que l'analyste Ming-Chi Kuo ait déclaré que l'iPhone 14 pourrait être expédié simultanément depuis la Chine et l'Inde, des sources ont indiqué à Bloomberg que l'usine indienne de Foxconn devrait sortir les premiers iPhone 14 fin octobre, au plus tôt. L'envie d'Apple de diversifier sa chaîne de production est plus forte que jamais.

Vous aurez peut-être un iPhone 14 indien

Le quotidien américain a cité des sources indiquant qu'Apple et ses fournisseurs ont essayé de réduire le délai de six à neuf mois entre le lancement des nouveaux iPhone et leur expédition depuis les usines en Inde. Cependant, Apple souhaite toujours donner la priorité à la production en Chine pour garantir un lancement sans heurts de l'iPhone.

En général, Apple lance le nouvel iPhone vers le mois de septembre, et Bloomberg a récemment rapporté qu'il pourrait y avoir deux conférences, une le 7 septembre et une autre en octobre pour le Mac et l'iPad. D'après le rapport, l'iPhone 14 pourrait sortir de l'usine indienne de Foxconn fin octobre ou en novembre.



Pour Apple, le goulot d'étranglement en Inde reste de savoir comment garantir le secret des iPhones. Apple craint que les douaniers indiens n'ouvrent les colis pour vérifier si les produits importés correspondent à leurs déclarations.



Depuis 2017, Apple s'est associé à Wistron pour fabriquer des iPhones en Inde. Depuis 2019, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale induites par la pandémie ont incité la firme de Cupertino à accélérer la diversification de sa chaîne d'approvisionnement de la Chine vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est.



Foxconn est en train d'étendre sa ligne de production près de Chennai. Cette ligne de production étant située dans la zone douanière intérieure (DTA) de l'Inde, les iPhones qui y sont produits seraient utilisés pour répondre à la demande indienne.