iPhone 14 Plus : premier lancement demain, seconde phase du lancement le 14 octobre !

Dès demain, les iPhone 14 Plus seront livrés chez les clients qui l'ont précommandé, le nouveau smartphone débarquera également dans les Apple Store et chez les revendeurs. La firme de Cupertino vient de confirmer il y a quelques heures que le lancement de l'iPhone 14 Plus se fera en deux phases, la première aura lieu le 7 septembre comme initialement prévu et de nouveaux pays pourront en profiter dès le 14 octobre.

Voici la liste des pays qui auront l'iPhone 14 Plus le 14 octobre

La France figure parmi les pays qui seront privilégiés dans le lancement de l'iPhone 14 Plus, nous aurons accès au nouveau smartphone dès minuit avec la possibilité de le commander en ligne ou d'aller le chercher directement en boutique.

D'autres pays n'auront pas cette chance, Apple a choisi pour eux un lancement en différé, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'entreprise souhaite mieux s'organiser dans ses stocks. Si le lancement est simultané dans tous les pays, les délais de livraison risquent de très vite s'enflammer, surtout que l'iPhone 14 Plus est bien plus attendu que l'iPhone 14.



Dans un communiqué de presse, Apple a annoncé que le 14 octobre, l'iPhone 14 Plus débarquera en Malaisie, en Arabie saoudite, en Turquie et dans 20 autres pays.

Une troisième phase du lancement international aura lieu le vendredi 28 octobre au Brésil, au Mexique et en Colombie.

Kaiann Drance, vice-présidente d'Apple pour le marketing mondial des produits iPhone, a déclaré dans le communiqué :

L'iPhone 14 Plus apporte le plus grand écran de 6,7 pouces et la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone à plus de personnes. C'est une excellente option pour les clients qui veulent un écran beaucoup plus grand dans un design en aluminium léger et durable avec de grandes améliorations à toutes les caméras, d'excellentes performances, des capacités de sécurité essentielles et la 5G. Qu'un client passe à un nouvel iPhone ou qu'il essaie un iPhone pour la première fois, l'iPhone 14 Plus est une énorme mise à niveau et un choix imbattable.

Comme vu dans le test de l'iPhone 14 Plus attire beaucoup les consommateurs grâce à son grand écran Super Retina XDR de 6,7 pouces. Apple a aussi musclé les composants internes avec la puce A15 Bionic et son GPU de 5 cœurs. L'iPhone 14 Plus possède également la détection des accidents, le SOS d'urgence par satellite (indisponible en France pour le moment) et une meilleure autonomie.



Pour les 3 phases de lancement qui auront lieu ce mois-ci, Apple s'attend à une forte demande, car c'est la première fois que l'écran de 6,7 pouces devient plus accessible au niveau du prix. Pour rappel, Apple avait toujours privilégié cette taille d'écran en exclusivité pour les iPhone possédant l'étiquette "Pro".