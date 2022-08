La bêta de Xcode 14 confirme le mode always-on des iPhone 14 Pro

Les rumeurs s'accordent toutes sur l'une des nouveautés des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, l'écran toujours allumé - aussi connu sous le nom de always-on en anglais. Mieux que les discours, voici un nouvel indice concernant cet affichage permanent dans la dernière bêta de Xcode 14.

Xcode 14 livre un indice sur l'écran permanent

Comme l'a noté notamment Rhogelleim sur Twitter, la version bêta de Xcode 14 présente une interface d'écran de verrouillage intéressante qui élimine les détails d'un widget à l'écran lorsque l'écran se réveille. L'animation indique que les modèles iPhone 14 Pro pourraient supprimer certains éléments complexes des widgets de l'écran de verrouillage lorsque l'iPhone est verrouillé et que l'affichage permanent est actif.



De plus, le reste des informations passent, semble-t-il, en noir et blanc, toujours dans l'idée de minimiser l'impact énergétique.



Tout cela arrive après la bêta 4 d'iOS 16 qui comportait également un état "sommeil" de certains fonds d'écran, offrant des informations supplémentaires sur la façon dont l'affichage permanent fonctionnera. Ces versions des fonds d'écran sont plus sombres et les couleurs vives s'estompent, ce qui pourrait peut-être préserver l'autonomie de la batterie lorsqu'elle est utilisée avec un écran toujours allumé.

Un écran différent sur les iPhone 14 Pro

D'après ce que l'on sait à date, la fonctionnalité d'affichage permanent sera limitée à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max, car ces appareils disposeront de la technologie d'affichage nécessaire. Les rumeurs indiquent que l'iPhone 14 Pro et Pro Max seront dotés de taux de rafraîchissement variant de 1 Hz à 120 Hz, une amélioration par rapport aux taux de rafraîchissement de 10 Hz à 120 Hz disponibles sur les appareils iPhone 13 Pro.



Le taux de rafraîchissement de 1 Hz permettra d'afficher l'heure, les widgets et peut-être les notifications lorsque l'iPhone est en veille. Les iPhone "Pro" 2022 seraient également dotés d'un design sans encoche, avec des découpes en forme de pilule et de trou pour Face ID et l'appareil photo FaceTime, des caméras arrière améliorées dont un capteur de 48 mp et une puce A16. Consultez notre article sur les nouveautés des iPhone 14.